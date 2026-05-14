Giá xăng dầu đồng loạt giảm

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành trước đó 7/5, giá xăng E5 RON92 đã tăng 1.164 đồng/lít, không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít, không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 27.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa)

Trong một diễn biến khác, các doanh nghiệp đầu mối đã thông báo về việc bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố giá bán xăng E10 RON 95-V ở mức 24.630 đồng/lít (vùng 1) và 25.120 đồng/lít.

Trong khi đó Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, trên phạm vi toàn quốc từ 15/5/2026. Hiện doanh nghiệp này niêm yết giá xăng E10 RON95-III ở mức 23.730 đồng/lít.

Về cơ bản, giá xăng E10 đang thấp hơn giá xăng khoáng RON95-III và RON95-V. Tại Petrolimex, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít (vùng 1) - 24.830 đồng/lít (vùng 2). Giá RON95-V tương ứng ở mức 25.250 đồng/lít - 25.750 đồng/lít. Còn tại PVOIL, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít.

Trong khi đó, nếu so với giá xăng sinh học E5 RON92 thì giá xăng E10 không chênh lệch nhiều. Cụ thể, giá xăng E5 tại Petrolimex là 23.790 đồng/lít (vùng 1) và 24.260 đồng/lít (vùng 2). Trong khi đó, tại PVOIL, giá xăng E5 đang là 23.790 đồng/lít.