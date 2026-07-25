Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố số liệu về thị trường nhà ở. Theo đó, doanh số bán nhà mới trong tháng 6 tăng 1,6% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 3,4% mà giới phân tích kỳ vọng. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số bán nhà mới vẫn giảm 5,6%.

Dữ liệu này phản ánh thị trường bất động sản Mỹ đang phục hồi nhưng chưa thực sự mạnh, qua đó tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn trong lộ trình điều hành chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đà tăng của vàng vẫn bị hạn chế khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu tốt.

Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay cùng tăng. (Ảnh minh họa).

Theo số liệu sơ bộ của S&P Global, hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 7 tiếp tục mở rộng. Chỉ số tổng hợp cho thấy nền kinh tế có thể đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 2% trong quý III, cao hơn đáng kể so với mức 1,2% của quý II.

Ông Chris Williamson, Kinh tế trưởng của S&P Global Market Intelligence, cho rằng hoạt động tuyển dụng đã quay trở lại sau ba tháng suy giảm, phản ánh sức khỏe của nền kinh tế vẫn khá tích cực.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 135,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 135 mua vào và 140 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.052 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, nhưng vẫn chưa thể thu hút được động lực tăng giá bền vững khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu khá tốt, theo số liệu sơ bộ mới công bố của S&P Global.

Ông Chris Williamson, Kinh tế trưởng phụ trách doanh nghiệp tại S&P Global Market Intelligence, nhận định: “Các doanh nghiệp Mỹ đã có khởi đầu tích cực trong quý III. Dữ liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 2,0% theo năm, cao hơn mức 1,2% được ghi nhận trong quý II. Tháng 7 cũng chứng kiến tín hiệu đáng khích lệ khi các doanh nghiệp quay trở lại tuyển dụng, giúp việc làm tăng lần đầu tiên trong ba tháng".

Mặc dù đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì trạng thái tương đối khỏe mạnh, ông Williamson cho rằng, một phần động lực tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ có thể chỉ mang tính tạm thời, do được hỗ trợ bởi hiệu ứng từ World Cup 2026 và các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ.

Ông Williamson cũng cảnh báo những dấu hiệu đáng lo ngại đang xuất hiện trong lĩnh vực sản xuất, có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm, từ đó ảnh hưởng đến giá kim loại quý.