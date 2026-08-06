Cảnh sát khám xét LĐBĐ Hàn Quốc, thẩm vấn HLV Hong Myung-bo

(VTC News) -

Theo Yonhap, sáng ngày 6/8, Đội Điều tra tội phạm tài chính thuộc Cơ quan Điều tra trọng án của Cảnh sát Thủ đô Seoul đã cử điều tra viên đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) và Tòa nhà Bóng đá Hàn Quốc, nhằm thu thập các tài liệu liên quan đến quy trình bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng.

Trước đó, đơn vị điều tra đã bí mật triệu tập ông Hong Myung-bo vào ngày 4/8 để thẩm vấn về toàn bộ quá trình ông được lựa chọn vào danh sách ứng viên HLV trưởng đội tuyển quốc gia năm 2024, cũng như các thủ tục dẫn đến quyết định bổ nhiệm cuối cùng.

Hong Myung-bo bị tố cáo cùng cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, cựu Giám đốc Kỹ thuật Lee Im-saeng và một số quan chức khác với các cáo buộc cản trở công việc, gây thiệt hại tài sản trong khi thi hành nhiệm vụ, cưỡng ép và đe dọa.

Ông Hong Myung-bo đã từ chức HLV trưởng ngay sau thất bại ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo cảnh sát, trọng tâm điều tra là việc liệu các lãnh đạo cấp cao của KFA có vi phạm quy định, đồng thời can thiệp không đúng thẩm quyền trong quá trình bổ nhiệm ông Hong Myung-bo làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào năm 2024 hay không.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết cảnh sát đang thu thập tài liệu từ Ủy ban Tăng cường sức mạnh chuyên môn (cơ quan phụ trách xem xét và lựa chọn ứng viên HLV), Đội Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia và Đội Hỗ trợ World Cup. Lực lượng điều tra cũng huy động các chuyên gia giám định dữ liệu số để phân tích điện thoại di động, máy tính và các tài liệu điện tử của những người liên quan.

Trước đây, Đồn Cảnh sát Jongno (Seoul) đã tiếp nhận đơn tố giác liên quan đến vụ việc từ tháng 7/2024, thời điểm ông Hong được bổ nhiệm, và tiến hành điều tra. Tuy nhiên, sau gần hai năm, vụ án vẫn chưa đi đến kết luận.

Theo nội dung đơn tố giác, ông Chung và các lãnh đạo cấp cao của KFA đã can thiệp trái phép vào quy trình bổ nhiệm HLV trưởng, đồng thời việc chi trả tiền lương cho ông Hong Myung-bo cũng có dấu hiệu gây thiệt hại tài sản cho liên đoàn, làm dấy lên nghi vấn về hành vi bội tín.

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc không thể giành vé dự World Cup, sự quan tâm của dư luận đối với quy trình bổ nhiệm HLV cũng như tiến độ điều tra gia tăng. Vì vậy, ngày 1/7 vừa qua, vụ việc đã được chuyển lên Đội Điều tra tội phạm tài chính thuộc Cơ quan Điều tra trọng án của Cảnh sát Thủ đô Seoul để tiếp tục xử lý.

Hiện đơn vị này đang gộp 9 đơn tố giác liên quan đến việc bổ nhiệm ông Hong Myung-bo để điều tra trong cùng một vụ án.