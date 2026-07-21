Lý do ông Park Hang Seo không dự phiên điều trần LĐBĐ Hàn Quốc

(VTC News) -

Ông Park Hang Seo không tham dự phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc về những vấn đề tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) do vướng lịch làm việc tại Thái Lan. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết vẫn sẵn sàng giải trình bằng văn bản.

Theo Chosun, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc tổ chức cuộc họp toàn thể chiều 21/7 và thông qua việc thay đổi thời gian tiến hành phiên điều trần.

Ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Kanchanaburi (Thái Lan) sau khi từ chức ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra ngày 22/7, nhưng được lùi sang ngày 30/7. Phiên điều trần tập trung làm rõ hàng loạt vấn đề liên quan đến hoạt động của KFA, trong đó có thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Ủy ban đã triệu tập tổng cộng 15 nhân chứng. Danh sách có ông Chung Mong-gyu, cựu Chủ tịch KFA; ông Hong Myung-bo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc; và ông Lee Lim-saeng, cựu Giám đốc kỹ thuật của liên đoàn.

Ông Park Hang Seo cũng được triệu tập với tư cách nhân chứng do từng giữ chức Phó chủ tịch KFA.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc thông báo không thể trực tiếp xuất hiện tại phiên điều trần. Nguyên nhân là ông vừa nhận lời dẫn dắt một câu lạc bộ thuộc giải hạng Nhì Thái Lan và đang phải lưu trú tại quốc gia Đông Nam Á để thực hiện công việc.

Lịch trình tại đội bóng mới khiến ông Park khó trở về Hàn Quốc đúng thời điểm phiên điều trần được tổ chức.

Dù xin vắng mặt, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam không từ chối hợp tác hoàn toàn. Ông cho biết sẽ trả lời bằng văn bản nếu Quốc hội Hàn Quốc gửi yêu cầu chính thức.

Ngoài 15 nhân chứng, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn mời 8 người tham dự với tư cách nhân chứng tham khảo.

Danh sách này có Park Ji-sung, đồng Chủ tịch Ủy ban Cải tổ bóng đá Hàn Quốc; Chủ tịch Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc Yoo Seung-min; cựu tuyển thủ Park Joo-ho và Lee Young-pyo.

Tuy nhiên, Park Ji-sung, Park Joo-ho và Lee Young-pyo cũng được cho là không tham dự.

Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc đối mặt với nhiều tranh luận sau World Cup 2026. Việc đội tuyển bị loại từ vòng bảng làm gia tăng sức ép đối với ban lãnh đạo KFA, ban huấn luyện và những người tham gia quá trình hoạch định chuyên môn.

Ngoài thành tích thi đấu, Quốc hội Hàn Quốc dự kiến đặt câu hỏi về quy trình quản lý, bổ nhiệm nhân sự và trách nhiệm của những lãnh đạo liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lee Jae-jung kêu gọi nghị sĩ của cả đảng cầm quyền và phe đối lập cùng tham gia phiên điều trần ngày 30/7.

Bà Lee cho rằng đây phải là diễn đàn để giải đáp những vấn đề người hâm mộ quan tâm, đồng thời thảo luận phương án đưa KFA trở lại hoạt động bình thường và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của bóng đá Hàn Quốc.

Trong trường hợp Quốc hội chấp nhận phương án trả lời bằng văn bản, ông Park Hang Seo vẫn có thể cung cấp ý kiến mà không phải rời công việc tại Thái Lan.