Ông Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi, thừa nhận bóng đá Hàn Quốc sa sút

(VTC News) -

"Với tư cách là trưởng đoàn của đội tuyển dự World Cup, tôi xin thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi sau sắc nhất vì không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ tại World Cup 2026", ông Park Hang Seo phát biểu trong buổi họp báo đêm qua 28/6 (theo giờ Việt Nam). Cuộc họp báo được tổ chức ngay tại Zapopan (Mexico) nơi đội tuyển Hàn Quốc đóng quân trong thời gian dự World Cup 2026.

Cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là Trưởng bộ phận hỗ trợ đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), tương đương chức trưởng đoàn của đội tuyển trong chiến dịch World Cup 2026. Sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại, huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo từ chức còn ông Park Hang Seo cũng rời vị trí ở KFA, bao gồm cả chức danh phó chủ tịch.

Ông Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc.

"Dù các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ làm hết sức để chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi không thể giành được kết quả xứng đáng với sự cổ vũ của công chúng. Tôi tin rằng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải tiến về phía trước thông qua quá trình tự nhìn nhận và tự phản tỉnh đầy khó khăn để bóng đá Hàn Quốc có thể vượt qua giai đoạn sa sút này và bắt đầu lại từ đầu.

Tôi cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong suốt giải đấu và một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ", ông Park Hang Seo phát biểu trước khi cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc khởi đầu đầy hy vọng khi đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Sau khi thua đội chủ nhà Mexico 0-1 ở lượt trận thứ hai, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở đối với thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc lại gây thất vọng khi thua Nam Phi ở lượt cuối và chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba (nằm ngoài nhóm giành "vé vớt" đi tiếp).

Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Park Hang Seo trở lại công việc huấn luyện. Nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Kanchananburi ở giải hạng 2 của Thái Lan. Ông cũng không còn là cố vấn cấp cao của câu lạc bộ Bắc Ninh - đội bóng vừa giành quyền lên hạng V.League mùa giải 2026 - 2027 sau khi đánh bại PVF CAND ở trận play-off.