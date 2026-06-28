Tuyển Hàn Quốc thảm bại ở World Cup, HLV Hong Myung-bo từ chức ngay lập tức

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp báo ở địa điểm tập luyện của đội tuyển tại Zapopan, miền tây Mexico, chiến lược gia 57 tuổi xác nhận quyết định rời cương vị.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân đã luôn yêu mến bóng đá Hàn Quốc và không ngừng ủng hộ đội tuyển quốc gia. Hôm nay, tôi quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc”, HLV Hong Myung-bo phát biểu.

HLV Hong bày tỏ: "Vị trí HLV trưởng là nơi không có lời giải thích nào bào chữa được cho kết quả. Cuối cùng, tôi đã thất bại trong việc mang lại kết quả như người dân kỳ vọng. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi, với tư cách HLV trưởng của đội bóng”.

HLV Hong Myung-bo thông báo từ chức - Ảnh: Reuters

HLV Hong Myung-bo được bổ nhiệm trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 7/2024 trong nhiệm kỳ thứ hai, với hợp đồng kéo dài đến hết VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc đứng thứ ba bảng A với 3 điểm, giành được 1 chiến thắng và để 2 hai trận. ĐT Hàn Quốc vẫn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng đã chính thức bị loại sau khi lượt trận cuối vòng bảng khép lại vào thứ Bảy.

Đây cũng là lần thứ hai HLV Hong Myung-bo không thể đưa đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup. Trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2014, ông cũng không thể giúp đội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Hàn Quốc không vượt qua được vòng bảng World Cup 2026.

Tờ Chosun của Hàn Quốc cho biết trong buổi gặp gỡ báo chí tại đại bản doanh ở Guadalajara vào ngày 29/6 (giờ địa phương), ông Hong chia sẻ rằng việc nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc chưa bao giờ là quyết định dễ dàng.

"Ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với tôi. Tuy nhiên, kể từ khoảnh khắc quyết định nhận trọng trách này, tôi không mưu cầu bất kỳ lý do cá nhân nào khác. Tôi luôn tin rằng việc hoàn thành trách nhiệm được giao phó cho đến phút cuối cùng là nhiệm vụ duy nhất mình phải làm”.

HLV Hong Myung-bo nói thêm: "Trong suốt hai năm qua, tôi đã liên tục tự hỏi bản thân một câu hỏi: 'Liệu lựa chọn này có vì lợi ích của bóng đá Hàn Quốc hay không?'. Tôi chưa từng ngơi suy nghĩ về câu hỏi này, dù là khi đưa ra những quyết định quan trọng cho đội bóng, lựa chọn cầu thủ, chuẩn bị giáo án tập luyện hay khi bước vào các trận đấu”.

Ông Hong Myung-bo nhấn mạnh: "Tôi không dám khẳng định mọi quyết định của mình luôn luôn đúng đắn. Tuy nhiên, thước đo cho mọi lựa chọn của tôi luôn là bóng đá Hàn Quốc.

Dù hôm nay tôi rời ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tôi vẫn không từ bỏ sự cống hiến dành cho bóng đá nước nhà. Tôi thành tâm hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ phát triển thành một tập thể có thể một lần nữa giành được sự tin tưởng và yêu mến từ người dân”.

Theo tờ Korea Times, việc đội tuyển Hàn Quốc không thể giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ dữ dội tại quê nhà. Trong suốt những ngày qua, tâm lý công chúng chuyển biến từ hy vọng trong lo âu sang phẫn nộ tột cùng. Trên các nền tảng mạng xã hội, các dòng trạng thái kêu gọi "giải tán KFA (LĐBĐ Hàn Quốc)", "sa thải HLV Hong" xuất hiện dày đặc giữa bối cảnh dư luận coi đây là kỳ World Cup kém cỏi nhất lịch sử bóng đá xứ Kim chi.