Tổng thống Hàn Quốc: Đội tuyển dùng nhân sự yếu kém, làm tổn thương người hâm mộ

(VTC News) -

Sau khi ĐT Hàn Quốc không thể giành vé dự vòng knock-out World Cup 2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung mới đây đã tuyên bố: "Tôi cảm thấy bàng hoàng trước kết quả bất ngờ này, thật không còn lời nào để nói”. Ông Lee Jae-myung khẳng định thêm: "Điều này một lần nữa chứng minh rằng công tác nhân sự là tất cả”.

Tổng thống Lee đã chia sẻ điều này trong một bài đăng tải trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình vào ngày 28/6: “Với tư cách là cựu chủ tịch danh dự của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và là một cổ động viên Hàn Quốc, trong thâm tâm, tôi cảm thấy thất vọng trước kết quả không thể ngờ tới này”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lên tiếng sau khi ĐTQG nước này dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra rằng nguyên nhân thất bại của ĐT Hàn Quốc là nằm ở công tác nhân sự: “Nếu các bạn ưu tiên chuyện phe phái hơn là năng lực và lựa chọn những người không đủ năng lực vào vị trí cầm quân, thì hậu quả nhận lại là vô cùng rõ ràng”.

“Thất bại trong việc giành vé đi tiếp ở vòng chung kết World Cup lần này đã làm tổn thương lòng người hâm mộ và nguyên nhân dường như bắt nguồn từ những sai lầm trong công tác tổ chức và quản lý nhân sự”, ông Lee Jae-myung khẳng định.

Tổng thống Lee Jae-myung cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải thiện cơ cấu vận hành của các tổ chức thể thao Hàn Quốc. Ông nhận định: “Lý do dẫn đến những bổ nhiệm nhân sự tùy tiện, nơi ranh giới giữa việc công và việc tư bị mập mờ, lợi ích cá nhân được ưu tiên hơn lợi ích công cộng, là bởi vì rất khó để giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm cho những người nắm quyền lực nhân sự”.

Tổng thống Hàn Quốc nói thêm: “Suy cho cùng, đối với bất kỳ tổ chức nào, cấu trúc và sự kiểm soát mang tính dân chủ, cũng như việc đồng bộ giữa quyền hạn và trách nhiệm, là điều tối quan trọng”.

Ông Lee Jae-myung cho biết đã chỉ đạo hướng dẫn hành chính cho các tổ chức thể thao như Ủy ban Thể thao & Olympic Hàn Quốc và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) áp dụng hệ thống bầu cử trực tiếp với sự tham gia của tất cả các nhân vật thể thao liên quan, thay vì bầu cử gián tiếp thông qua một số ít đại biểu.

Son Heung-min và đồng đội dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã ra lệnh cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chuẩn bị các biện pháp tiếp theo. Ông chỉ thị: “Vì một lượng lớn tiền thuế của người dân và các nguồn lực hỗ trợ quốc gia được đầu tư cho việc tham dự World Cup, đề nghị Bộ phân tích chính xác bối cảnh và nguyên nhân của sự việc lần này, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các biện pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn và cải thiện tình hình”.

Tổng thống Hàn Quốc nói thêm: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì sự việc khó có thể chấp nhận này đã khiến người dân thất vọng sâu sắc”. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: “Tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy các cải cách trong hành chính thể thao để đảm bảo rằng một sự việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Tại World Cup 2026, ĐT Hàn Quốc kết thúc bảng A ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Đội bóng xứ Kim chi đã thắng 2-1 CH Séc ở trận ra quân nhưng sau đó thua Mexico và bại trận trước ĐT Nam Phi ở lượt trận cuối với cùng tỉ số 0-1. Việc xếp thứ 3 tại bảng A khiến ĐT Hàn Quốc không thể giành vé đi trực tiếp vào vòng 32 đội. Họ đã phải chờ kết quả các trận đấu ở bảng khác để hy vọng có vé vớt vào vòng sau.

Tuy nhiên, các đội tuyển như Ecuador (bảng E), Senegal (bảng I), CHDC Congo (bảng K) hay Croatia (bảng L) đều có những kết quả khó tin và đẩy ĐT Hàn Quốc xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Hong Myung-bo bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.