Cập nhật tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan, kết quả World Cup 2026 mới nhất

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CHDC Congo 0 1 Uzbekistan 10' Shomurodov

Trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan bắt đầu lúc 6h30 ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, CHDC Congo vs Uzbekistan mới nhất tại đây.

CHDC Congo đấu với Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình CHDC Congo và Uzbekistan

CHDC Congo đá chính: Lionel Mpasi (1), Aaron Wan-Bissaka (2), Axel Tuanzebe (4), Nathanael Mbuku (7), Samuel Moutoussamy (8), Brian Cipenga (9), Noah Sadiki (14), Cedric Bakambu (17), Yoane Wissa (20), Chancel Mbemba (22), Arthur Masuaku (26).

Uzbekistan đá chính: Abduvohid Nematov (12), Abdukodir Khusanov (2), Khojiakbar Alijonov (3), Rustam Ashurmatov (5), Akmal Mozgovoy (6), Otabek Shukurov (7), Eldor Shomurodov (14), Dostonbek Khamdamov (17), Abbosbek Fayzullaev (22), Sherzod Nasrullaev (13), Jakhongir Urozov (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng K

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận CHDC Congo vs Uzbekistan, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng K như sau.