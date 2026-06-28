Trực tiếp bóng đá Jordan vs Argentina 9h ngày 28/6, kết quả tỷ số mới nhất

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Jordan 0 0 Argentina

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Jordan và Argentina bắt đầu lúc 9h ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Jordan vs Argentina mới nhất tại đây.

Cập nhật TRỰC TIẾP Jordan vs Argentina

Tiếp tục cập nhật.

Thông tin trận Jordan vs Argentina

Trận Jordan vs Argentina thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026, diễn ra trên sân Dallas Stadium ở Arlington, Texas, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Istvan Kovacs.

Argentina chắc chắn đứng đầu bảng J sau 2 trận thắng Algeria và Áo. Ngược lại, Jordan chắc chắn bị loại sau 2 thất bại.

Đây là lần đầu tiên Jordan và Argentina gặp nhau ở mọi cấp độ đội tuyển. Jordan cũng lần đầu chạm trán một đại diện Nam Mỹ tại World Cup.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Jordan và Argentina là 8,8% - 78,1%. Khả năng hòa là 13,2%.

Jordan đấu với Argentina ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026.

Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina

Trận Jordan vs Argentina được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Để xem trực tiếp Jordan vs Argentina trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Jordan vs Argentina đang diễn ra.

Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.