Đưa con chữa răng ở Mỹ hết hơn 100 triệu, về Việt Nam chưa đến 4 triệu đồng

(VTC News) -

Khi bác sĩ nha khoa tại Mỹ thông báo con gái có 8 răng sâu và cần gây mê để điều trị trong phòng phẫu thuật, anh Phạm Đức Hùng, tiến sĩ dược đang làm việc tại một trong những bệnh viện nhi hàng đầu nước Mỹ bất ngờ.

Điều khiến anh băn khoăn không chỉ là mức chi phí khoảng 4.000 USD, tương đương hơn 100 triệu đồng, mà còn là chỉ định gây mê cho một đứa trẻ còn nhỏ.

“Nghe thôi đã đổ mồ hôi”, anh nhớ lại.

Theo tư vấn ban đầu, riêng phần điều trị của bác sĩ nha khoa đã khoảng 1.500 USD. Sau đó là hàng loạt khoản chi khác như bác sĩ gây mê, phí bệnh viện, thuốc và vật tư y tế. Tổng cộng, gia đình phải chuẩn bị khoảng 4.000 USD nếu đồng ý điều trị.

Điều khiến người cha trăn trở hơn cả là kế hoạch gây mê toàn thân. “Tốn tiền là một chuyện, nhưng tự nhiên phải gây mê con mình thì tôi rất lo. Gây mê luôn có những nguy cơ nhất định, dù tỷ lệ biến chứng thấp”, anh chia sẻ.

Đưa con đi khám răng ở Mỹ, anh Hùng choáng với hóa đơn 4.000 USD. (Ảnh: NVCC)

Lớn lên ở Việt Nam, anh nhớ thời nhỏ việc trám răng vốn là thủ thuật khá đơn giản, hiếm khi phải đưa trẻ vào phòng mổ. Chính sự khác biệt này khiến gia đình quyết định tạm hoãn điều trị và chờ chuyến về nước.

Vài tháng sau, khi trở về Việt Nam, anh đưa con đến khám tại phòng khám của một bác sĩ cũng là người bạn thân của gia đình. Sau ba buổi điều trị, toàn bộ 8 răng sâu của bé được xử lý ngay trên ghế nha khoa mà không cần gây mê hay đưa vào phòng phẫu thuật. Tổng chi phí chưa đến 4 triệu đồng.

Khoảng cách giữa hai con số khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên: Khoảng 4.000 USD tại Mỹ và chưa đến 4 triệu đồng tại Việt Nam. “Ba lần điều trị đều thực hiện ngay trên ghế. Dĩ nhiên, vì con còn nhỏ nên việc hợp tác không hề dễ, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành mà không cần gây mê”, anh kể.

Câu chuyện của anh Phạm Đức Hùng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi nó phản ánh sự khác biệt rất lớn về chi phí chăm sóc y tế giữa hai quốc gia.

Theo PGS.BS Phillip Trần, chuyên gia tim mạch xâm lấn tại Dignity Health Yavapai Regional Medical Center (Mỹ), đồng thời là Hiệu trưởng Trường Khoa học Sức khỏe, Đại học Nam Cần Thơ, khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống y tế nằm ở chi phí điều trị. Tại Mỹ, chi phí y tế thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhiều kỹ thuật điều trị chỉ tốn khoảng 5-10% so với Mỹ.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở giá thuốc hay thiết bị y tế. Tại Mỹ, chi phí nhân lực rất cao. Thu nhập của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Ngoài ra, hệ thống bảo hiểm và pháp lý phức tạp khiến các bệnh viện phải chi nhiều cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi phí pháp lý và bộ máy quản lý hành chính lớn. Những yếu tố này làm chi phí vận hành tăng đáng kể.

Trong khi đó, tại Việt Nam chi phí vận hành thấp hơn, hệ thống bảo hiểm đơn giản hơn. Nhân lực y tế có trình độ chuyên môn tốt nhưng mức thu nhập thấp hơn đáng kể so với Mỹ.

PGS Trần cho rằng nhiều người vẫn có tâm lý ra nước ngoài chữa bệnh để tiếp cận công nghệ hiện đại hơn. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng cần thiết. “Phẫu thuật và can thiệp phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề bác sĩ và kinh nghiệm lâm sàng. Bác sĩ Việt Nam rất khéo tay và linh hoạt”, ông nói.

Ông từng chứng kiến nhiều ca phẫu thuật tim và ghép tạng phức tạp tại Việt Nam đạt kết quả tương đương các trung tâm lớn ở Mỹ, dù chi phí chỉ bằng khoảng một phần mười.

Một trường hợp ông nhắc tới là bệnh nhân ung thư từng dự định sang Mỹ điều trị với chi phí khoảng 200.000 USD. Sau đó người bệnh điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với tổng chi phí khoảng 20.000 USD và hồi phục tốt sau thời gian theo dõi dài hạn.

Theo PGS Trần, với lực lượng bác sĩ trẻ đông đảo, được đào tạo tốt và cơ sở vật chất ngày càng được nâng cấp, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến mới của du lịch y tế trong khu vực. “Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là sự kết hợp giữa chi phí hợp lý và chất lượng chuyên môn ngày càng cao”, ông nói.