Xác định cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026, danh sách 32 đội đi tiếp mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, vòng bảng khép lại sau loạt trận sáng mai (28/6 giờ Việt Nam). Tính đến 6h ngày 27/6, giải đấu xác định được 19 đội giành quyền đi tiếp và 5 cặp đấu của vòng 1/16. Các bảng H, J, K, L chưa ngã ngũ (trong số này chỉ Argentina và Colombia chắc suất vào vòng loại trực tiếp). Danh sách 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng chưa được xác định đầy đủ.
Cục diện vòng knock-out World Cup 2026 dần được định hình. Tính đến 6h ngày 27/6, danh sách đội bóng vượt qua vòng bảng World Cup 2026 gồm Mexico, Nam Phi (bảng A), Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B), Brazil, Morocco (bảng C), Mỹ, Australia (bảng D), Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E), Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Pháp, Na Uy (bảng I), Argentina (bảng J), Colombia (bảng K).
Trong đó, Bosnia & Herzegovina, Ecuador và Thụy Điển chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất mà không cần chờ kết quả các bảng còn lại.
Nam Phi, Bosnia & Herzegovina vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên. Mexico và Pháp có thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Đội chủ nhà Mexico thậm chí không thủng lưới lần nào.
Những đội bị loại là Cộng hòa Séc, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Iraq, jordan và Panama. Đây đều là các đội đứng cuối bảng.
Trong số 19 đội lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026, có 10 đội xác định được đối thủ - chia thành 5 cặp đấu. Đó là Nam Phi, Canada, Brazil, Nhật Bản, Hà Lan, Morocco, Mỹ, Bosnia & Herzegovina.
Danh sách các cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026 đã xác định
Nam Phi vs Canada.
Brazil vs Nhật Bản.
Hà Lan vs Morocco.
Mỹ vs Bosnia & Herzegovina.
Bờ Biển Ngà vs Na Uy.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/16 theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA.
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|29/6
|2h
|Nam Phi vs Canada
|Đang cập nhật
|30/6
|0h
|Brazil vs Nhật Bản
|Đang cập nhật
|30/6
|3h30
|Đức vs Thứ 3 bảng A/B/C/D/F
|Đang cập nhật
|30/6
|8h
|Hà Lan vs Morocco
|Đang cập nhật
|1/7
|0h
|Bờ Biển Ngà vs Na Uy
|Đang cập nhật
|1/7
|2h
|Pháp vs Thứ 3 bảng C/D/F/G/H
|Đang cập nhật
|1/7
|8h
|Mexico vs Thứ 3 bảng C/E/F/H/I
|Đang cập nhật
|1/7
|23h
|Nhất bảng L vs Thứ 3 bảng E/H/I/J/K
|Đang cập nhật
|2/7
|3h
|Nhất bảng G vs Thứ 3 bảng A/E/H/I/J
|Đang cập nhật
|2/7
|7h
|Nhất bảng D vs Thứ 3 bảng B/E/F/I/J
|Đang cập nhật
|3/7
|2h
|Nhất bảng H vs Nhì bảng J
|Đang cập nhật
|3/7
|6h
|Nhì bảng K vs Nhì bảng L
|Đang cập nhật
|3/7
|10h
|Thụy Sỹ vs Thứ 3 bảng E/F/G/I/J
|Đang cập nhật
|4/7
|1h
|Australia vs Nhì bảng G
|Đang cập nhật
|4/7
|5h
|Argentina vs Nhì bảng H
|Đang cập nhật
|4/7
|9h30
|Nhất bảng K vs Thứ 3 bảng D/E/I/J/L
|Đang cập nhật