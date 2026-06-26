Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026

(VTC News) -

Thầy phù thủy người Ghana, Nana Kwaku Bonsam là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội trong dịp World Cup 2026. Theo tờ AS, Nana Kwaku Bonsam đưa ra dự đoán mới nhất của mình về chủ nhân chức vô địch World Cup 2026: “Kỳ World Cup này thuộc về Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Trước đó, Nana Kwaku Bonsam trước đó từng tuyên bố đã yểm bùa Harry Kane ngay trước trận đấu giữa Anh và Ghana tại vòng bảng World Cup 2026. Ở trận đấu này, Harry Kane tịt ngòi còn đội tuyển Anh hòa 0-0 Ghana.

Dự đoán của Nana Kwaku Bonsam gây chú ý lớn khi Ronaldo, ở tuổi 41, đang quyết tâm chinh phục chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên ở World Cup 2026 vẫn còn nhiều ứng viên nặng ký khác, bao gồm đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha hay Argentina.

Cristiano Ronaldo được dự đoán sẽ vô địch World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Bonsam cho biết hiện ông đã hóa giải lời nguyền được cho là đã ám vào tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh, đồng thời khẳng định giữa hai người không có bất kỳ hiềm khích nào. “Harry Kane không phải kẻ thù của tôi. Tôi sắp có một đứa con và sẽ đặt tên nó theo Harry Kane”, Bonsam nhấn mạnh.

Vị pháp sư người Ghana cũng lên tiếng về thứ phép thuật được cho là đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn thế giới trước trận Anh gặp Ghana. Theo Bonsam, mọi chuyện giờ đã được dàn xếp ổn thỏa và ông không còn muốn gây hại gì cho Kane nữa.

Bonsam cũng đưa ra một lời giải thích vô cùng hy hữu cho chiến dịch World Cup đầy thất vọng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, khi tuyên bố đội tuyển này là nạn nhân "bất đắc dĩ" từ phép thuật của ông.

Bonsam đã yểm bùa lên Ronaldo ở World Cup 2014 và Harry Kane ở World Cup 2026 - Ảnh chụp màn hình

Theo vị thầy phù thủy tự phong này, một sai sót trong quá trình làm lễ đã vô tình chuyển hướng lời nguyền sang đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì đối thủ mà Ghana nhắm tới. Dù được đánh giá cao, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thua 2 trận ở vòng bảng World Cup 2026 và sớm bị loại.

“Thành thật mà nói, đó là một sai lầm tai hại. Tôi đã chuẩn bị một bùa chú đặc biệt để làm suy yếu đối thủ của Ghana tại World Cup. Thế nhưng trong lúc làm lễ, đệ tử của tôi lại trượt tay khi đang cầm bản đồ, khiến nguồn năng lượng tâm linh bị chệch hướng sang đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ”, Bonsam cho biết.

Bonsam, một thầy cúng tự xưng tại Ghana, cho biết sức mạnh của ông bắt nguồn từ điện thờ Kofi-Oo-Kofi ở quê nhà. Ông trở nên nổi tiếng trong cộng đồng địa phương và trên mạng xã hội. Bonsam từng gây chú ý khi tuyên bố rằng chính ông đã dùng nghi lễ tâm linh để khiến Cristiano Ronaldo gặp chấn thương đầu gối tại World Cup 2014.

Ở giải đấu năm đó, đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng và Ronaldo chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng trong suốt giải đấu. Kể từ đó, mỗi khi siêu sao người Bồ Đào Nha trải qua giai đoạn khó khăn tại một giải đấu quốc tế lớn, Bonsam lại thường xuất hiện để nhận một phần trách nhiệm về mình.

Theo BeinSports, những lời nói của Bonsam đã khơi mào cho hàng ngàn lượt tương tác trên khắp các mạng xã hội và làm thổi bùng lại cuộc tranh luận về vai trò của sự mê tín trong thể thao. Dù vậy, các huấn luyện viên, cầu thủ và giới phân tích đều đồng tình rằng thành công trên sân cỏ được quyết định bởi các yếu tố chiến thuật, thể chất và tinh thần, chứ không phải do những ảnh hưởng siêu nhiên được thêu dệt nên. Thậm chí như vậy, câu chuyện về người được gọi là "thầy phù thủy Ghana" vẫn là một trong những giai thoại kỳ lạ và được bàn tán nhiều nhất bên lề sân chơi World Cup.