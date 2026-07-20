Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 2h ngày 20/7, chung kết World Cup

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật trực tiếp đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina trên kênh nào?

Trận Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 trên sân MetLife, East Rutherford (New Jersey, Mỹ). Trận chung kết World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Đây là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch EURO và nhà đương kim vô địch Copa America gặp nhau trong một trận chung kết World Cup. Tây Ban Nha hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai, còn Argentina có cơ hội bảo vệ danh hiệu và nâng tổng số chức vô địch lên 4 lần (ngang thành tích của Đức và Italy, chỉ kém Brazil).

Thông tin nhanh trận Tây Ban Nha vs Argentina Thời gian: 2h ngày 20/7. Địa điểm: MetLife, East Rutherford, Mỹ. Giải đấu: Chung kết World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina hôm nay

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Trận Tây Ban Nha vs Argentina được chiếu trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình truyền thống của VTV và nền tảng VTV Go. Ngoài ra, một số hệ thống truyền hình trực tuyến như FPT Play, TV360 cũng được quyền tiếp sóng World Cup 2026.

Link VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trận Tây Ban Nha vs Argentina: https://vtvgo.vn/home

Thông tin trận Tây Ban Nha vs Argentina

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu cuối cùng của giải, diễn ra trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey.

Tây Ban Nha vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Pháp. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2010. Nhà vô địch EURO 2024 tạo dấu ấn lớn tại giải bằng khả năng kiểm soát trận đấu và hàng thủ chắc chắn.

Argentina vượt qua Anh 2-1 ở bán kết để có lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup. Nhà đương kim vô địch thế giới có cơ hội bảo vệ danh hiệu, điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962. Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm trong hành trình của Argentina, bên cạnh các lựa chọn tấn công như Julian Alvarez và Lautaro Martinez.

Về lực lượng, Tây Ban Nha không có lo ngại lớn với Lamine Yamal và Pedro Porro - những cầu thủ bị đau nhẹ sau trận bán kết. Cả 2 cầu thủ này đều sẵn sàng trở lại thi đấu ở chung kết. Argentina có đầy đủ lực lượng, trong khi Rodrigo De Paul và Gonzalo Montiel có thể trở lại đội hình xuất phát sau trận bán kết với Anh.