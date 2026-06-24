Ronaldo trút bỏ áp lực: 'Cả tuần tăm tối, tưởng như giải nghệ'

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo vừa trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược dù World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận. Anh chơi tệ hại trước CHDC Congo khi chỉ có một cú sút trong 90 phút chính thức và không ghi bàn. Trận này, Bồ Đào Nha hòa đối thủ với tỉ số 1-1.

Những giữa vô vàn áp lực, Ronaldo lại bất ngờ bùng nổ trước Uzbekistan. Phút thứ 6, anh di chuyển thông minh và dứt điểm một chạm đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho Bồ Đào Nha. Cuối hiệp 1, Ronaldo tung cú sút hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-0. Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu với 3 điểm và kết quả 5-0 mãn nhãn khi đụng độ Uzbekistan.

Ronaldo có 2 bàn thắng tại World Cup 2026.

Ronaldo trả lời truyền thông sau trận đấu: "Tôi luôn tin Chúa sẽ giúp những người chăm chỉ, các đồng đội luôn hỗ trợ tôi. Tuần vừa qua thật khó khăn và tăm tối. Cảm giác tưởng như tôi đã giải nghệ và chia tay bóng đá vậy. Nhưng tôi vẫn kiên trì như mọi khi và tin tưởng vào những nỗ lực.

Tôi phải thú nhận là rất khó khăn, nhưng Bồ Đào Nha đã trở lại. Cuối cùng, tôi đã trở lại và người hâm mộ không quên tôi. Tôi đã làm điều này suốt 23 năm qua".

Nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha có dấu hiệu hỗn loạn sau trận hòa CHDC Congo. Người thân của Ronaldo tương tác một số bài viết chỉ trích các tuyển thủ khác của Bồ Đào Nha. Joao Neves hay Conceicao lại đưa ra các phát ngôn gây tranh cãi. Một loạt ngôi sao như Bruno Fernandes, Vitinha hay Neves bị chỉ trích thậm tệ vì...không chuyền đủ bóng cho Ronaldo.

Siêu sao 41 tuổi lên tiếng về tinh thần tập thể: "Lúc này tôi rất vui, nhưng điều quan trọng nhất là công sức của cả tập thể và sự tự tin mà Bồ Đào Nha đang có. Chúng tôi đã chịu nhiều áp lực cả tuần qua và biết điều đó sẽ xảy ra.

Nhưng Bồ Đào Nha đã làm việc chăm chỉ, tiến bộ nhiều. Như người ta vẫn nói, trong cái rủi có cái may. Phá kỉ lục cá nhân thì cũng alf tuyệt vời nhưng mục tiêu của tôi là giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đạt được danh hiệu. Lúc này. quan trọng là vượt qua vòng bảng và 4 điểm là cơ sở để Bồ Đào Nha tự tin. Nếu Bồ Đào Nha cứ đá thế này, khó ai cản được chúng tôi".