Ronaldo lập kỷ lục Messi không thể đuổi kịp

(VTC News) -

Trong trận Bồ Đào Nha đấu với Uzbekistan sáng 24/6, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6. Bàn thắng này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Ronaldo ghi được 4 bàn thắng ở World Cup 2018. Ở các năm 2006, 2010, 2014 và 2022, tiền đạo 41 tuổi ghi được một bàn trong mỗi giải đấu. Tính đến hết hiệp 1 trận gặp Uzbekistan tại World Cup 2026, Ronaldo lập cú đúp. Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu ở World Cup, phá kỷ lục của Lionel Messi trước đó một ngày (38 tuổi 363 ngày).

Ronaldo ghi bàn tại 6 kì World Cup. (Ảnh: Reuters)

Đây là kỷ lục rất khó bị xô đổ, kể cả đối với Lionel Messi. Siêu sao người Argentina cũng tham dự 6 kỳ World Cup. Tuy nhiên, "El Pulga" chỉ ghi bàn trong 5 lần dự giải. Lần duy nhất anh không thể xé lưới đối phương là World Cup 2010 khi Argentina được dẫn dắt bởi cố huyền thoại Diego Maradona.

Kỷ lục ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp có lẽ đã xa tầm tay đội trưởng đội tuyển Argentina. Trong tuyên bố ngay sau trận đấu với Algeria cách đây ít ngày, Messi khẳng định sẽ không tham dự thêm một World Cup nào nữa trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Ronaldo dù còn cách rất xa thành tích của Messi và Miroslav Klose về tổng số bàn thắng tại World Cup. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo vừa phá kỷ lục để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại ở World Cup.

Trong 60 năm qua, người hâm mộ chứng kiến cột mốc của huyền thoại Eusebio - người giữ kì lục cầu thủ Bồ Đào Nha ghi bàn nhiều nhất World Cup với 9 pha lập công. Đáng nói hơn, cựu danh thủ làm điều này chỉ trong một kì World Cup 1966 trên đất Anh.

Với hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan ngay trong hiệp 1, Ronaldo chính thức có 10 bàn và trở thành người độc chiếm vị trí số một.