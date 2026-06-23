Phù thủy Ghana từng ám Ronaldo lại 'nguyền' Harry Kane

(VTC News) -

Tờ Daily Star (Anh) vừa khiến nhiều bạn đọc ngỡ ngàng khi đưa tin một thầy phù thủy tại Ghana đang muốn yểm bùa lên Harry Kane - đội tuyển trưởng đội tuyển Anh. Mục đích của "thầy bùa" này là ngăn cản siêu sao xứ sương mù tham dự trận đấu với Ghana.

"Tôi nhắm vào Harry Kane. Tôi đã chứng minh năng lực của mình trước đây và biết làm gì để ngăn chặn cậu ta. Tôi rất nổi tiếng với dự đoán của mình", Nana Kwaku Bonsam - người tự nhận là thầy phù thủy (một công việc phổ biến tại một số nước châu Phi) - nói với Daily Star.

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Nana Bonsam tự tin tuyên bố: "Chỉ cần chấn thương đủ để ngăn Harry Kane đá trận đấu với đội bóng quê hương tôi là đủ. Tôi không mong cậu ấy gặp chấn thương nghiêm trọng và sẽ làm hết sức mình để ngăn cản anh ấy thi đấu trước Ghana".

Với nhiều cổ động viên "mê tín dị đoan", cái tên Nana Bonsam không xa lạ. Cách đây 12 năm, người đàn ông này từng tuyên bố rằng bản thân đã "nguyền rủa" Ronaldo để ngôi sao này gặp chấn thương trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana ở vòng bảng. Trận này, Ghana thua 1-2 và Ronaldo vẫn kịp ghi bàn.

Thời điểm ấy, Nana Kwaku Bonsam khẳng định: "Tôi hiểu rõ chấn thương của Cristiano Ronaldo như thế nào. Tôi quan tâm đến vấn đề này. 4 tháng trước, tôi đã cảnh báo sẽ làm tất cả những gì có thể khiến Ronaldo không thể tham dự World Cup hoặc ít nhất không đá trận gặp Ghana. Điều tốt nhất tôi có thể làm là khiến anh ta chấn thương.

Vết đau này không thể chữa khỏi bởi bất kì bác sĩ nào và họ sẽ không tìm ra được nguyên nhân, đó là chuyện tâm linh. Hôm nay là chấn thương đầu gối, ngày mai là đùi và ngày kia là chỗ khác".

Ronaldo quả thực có gặp chấn thương từ đầu năm 2014 và được mô tả là "thoái hóa" đầu gối thay vì "viêm". Tuy nhiên, việc siêu sao sinh năm 1985 thi đấu với cường độ cao và không chịu điều trị dứt điểm mới là nguyên nhân khiến anh gặp rắc rối về sức khỏe. Cuối cùng, Bồ Đào Nha cũng bị loại từ vòng bảng dù đã thắng Ghana.