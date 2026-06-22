Chuyên gia khuyên tuyển Bồ Đào Nha bớt tắm biển, giúp Ronaldo vô địch như Messi

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn trên tờ A Bola (Bồ Đào Nha), cựu huấn luyện viên Andre Villas-Boas (hiện đang làm chủ tịch câu lạc bộ Porto) tin rằng đội nhà đủ chất lượng chuyên môn để vô địch World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Bồ Đào Nha cần siết chặt tinh thần đoàn kết và củng cố sự tập trung. Trong đó, Cristiano Ronaldo đóng vai trò quan trọng và cũng cần sự điều chỉnh.

“Đến lúc đội tuyển Bồ Đào Nha cần tập trung, suy nghĩ nhiều hơn về chiến lược và dành ít thời ở bãi biển hơn và ở trong phòng họp nhiều hơn. Với sức mạnh đoàn kết cần thiết, Bồ Đào Nha vẫn có rất cả điều kiện để vượt qau vòng bảng, đó cũng là thứ quan trọng nhất lúc này”, ông Andre Villas-Boas nói.

Đội tuyển Bồ Đào Nha gặp rất nhiều chỉ trích sau kết quả hòa 1-1 ở ngày ra quân World Cup 2026 trước CHDC Congo. Sau bàn mở tỉ số của Joao Neves, Bồ Đào Nha chơi rất bế tắc trước khi để Yoane Wissa gỡ hòa cuối hiệp 1. Cristiano Ronaldo và đồng đội kết thúc trận đấu trong nỗi thất vọng, hứng chịu nhiều lời chê bai từ chính cổ động viên nhà.

Ronaldo nên hạn chế tắm biển.

Trước đó, đội tuyển Bồ Đào Nha từng tạo ra cơn sốt truyền thông với hình ảnh Ronaldo, Joao Felix, Diogo Dalot hay Cancelo đi tắm biển tại Florida. Sau đó, nhiều thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha được lực lượng an ninh yêu cầu không tùy tiện ra biển dù đây là một phần của kế hoạch làm quen thời tiết, rèn thể lực của ban huấn luyện.

Nói về khó khăn của Bồ Đào Nha - ông Villas Boas nhận định: "Tây Ban Nha và nhiều ứng viên khác đều gặp khó khăn ngày ra quân. Cần xem xét rằng, màn trình diễn ở ngày ra quân là yếu kém, không đáp ứng được kì vọng mà người hâm mộ dành cho thế hệ vàng của Bồ Đào Nha. Đây là chuyện hiển nhiên với tôi. Bồ Đào Nha rơi vào chỉ trích và nghi ngờ có phần vô lý về chất lượng từng cầu thủ. Cần có sự điều chỉnh.

Dù vậy, tôi tin rằng tham vọng của chúng ta vẫn là vô bờ bến. Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ vàng. Tất cả đều muốn Ronaldo - tài năng vĩ đại nhất thế giới bóng đá, người đã cống hiến rất nhiều cho Bồ Đào Nha ra về với chức vô địch World Cup 2026 trên tay, giống như Messi đã làm được ở Qatar".

Ở trận đấu tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Uzbekistan trong trận đấu mà họ rất cần chiến thắng. Ông Villas-Boas tin rằng Bồ Đào Nha có thể xoay chuyển tình thế, thậm chí đây là khởi đầu cho giấc mơ giành chức vô địch World Cup.

"Đây chỉ là một khởi đầu không như ý muốn, điều đã xảy ra với nhiều đội bóng khác khi hòa trận đầu tiên, kể cả những đội được đánh giá cao nhất", cựu huấn luyện viên này lên tiếng.