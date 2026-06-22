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Cận cảnh chuyên cơ Không lực Một mới, xa hoa bậc nhất thế giới
(VTC News) -
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt chiếc Không lực Một mới trị giá 400 triệu USD do Qatar trao tặng, ca ngợi đây là "Nhà Trắng bay" với mức độ xa hoa chưa từng có.
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