Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 22/6 và sáng 23/6

(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 có 4 trận đấu. Argentina sẽ đối đầu với Áo tại sân vận động Dallas. Cùng bảng J, Jordan chạm trán Algeria trên sân Levi's. Trong khi đó, bảng I sẽ chứng kiến trận đấu giữa Pháp vs Iraq và Na Uy vs Senegal lần lượt ở sân vận động Philadelphia và sân MetLife. Cả 4 trận đấu đều diễn ra tại Mỹ.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 22/6 và sáng 23/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 23/6 0h Argentina vs Áo VTV3, VTV10, VTV6 23/6 4h Pháp vs Iraq VTV3, VTV6 23/6 7h Na Uy vs Senegal VTV3, VTV6 23/6 10h Jordan vs Algeria VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Argentina và Áo cùng thắng ở lượt ra quân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Argentina hạ Algeria 3-0 trong trận đấu mà Messi lập hattrick và hàng thủ không cho đối phương sút trúng đích. Áo thắng Jordan 3-1, song phải chờ bàn phản lưới ở phút 76 và quả phạt đền muộn của Marko Arnautovic mới tạo được cách biệt an toàn.

Argentina được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân và bản lĩnh ở các trận lớn. Áo đủ khả năng gây khó, nhưng cần một trận đấu gần như hoàn hảo để có điểm.

Argentina đánh bại Algeria với tỷ số 3-0, Messi lập cú hattrick. (Ảnh: Reuters)

Pháp đứng sau Na Uy ở bảng I vì kém hiệu số, nhưng chiến thắng trước Senegal vẫn đem lại nền tảng rất tốt cho họ trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Nếu tiếp tục đánh bại Iraq, đội bóng châu Âu nắm lợi thế lớn trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Na Uy.

Trận ra quân của Pháp không hoàn toàn dễ dàng. Senegal từng tạo ra vài thời điểm khiến hàng thủ Les Bleus lúng túng, nhưng sự khác biệt xuất hiện sau giờ nghỉ. Kylian Mbappe lập cú đúp, Bradley Barcola ghi bàn, còn Michael Olise tạo dấu ấn rõ rệt khi được kéo vào khu vực trung tâm.

Trong khi đó, Iraq thua 1-4 trước Na Uy trong lần đầu tiên thi đấu tại World Cup sau nửa thế kỷ vắng mặt. Đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold từng gỡ hòa nhờ Aymen Hussein, nhưng nhanh chóng vỡ trận khi Na Uy tăng tốc.

Ngay trong trận mở màn bảng I World Cup 2026, Na Uy đã đánh bại Iraq 4-1 trên sân Gillette. Erling Haaland là ngôi sao nổi bật với hai pha lập công, trong khi Leo Ostigard ghi thêm một bàn bằng đầu trước khi Aymen Hussein phản lưới nhà ở những phút cuối.

Bên kia chiến tuyến, Senegal khởi đầu không thuận lợi khi thất bại 1-3 trước Pháp. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong hiệp một khi tạo ra không ít pha phản công nguy hiểm nhờ tốc độ của bộ ba Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson.

Sau lượt trận đầu tiên, đội bóng Algeria đứng cuối bảng J khi chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số -3, xếp sau Jordan (0 điểm, hiệu số -2), Áo và Argentina, hai đội cùng có 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Jordan cũng chưa thể có điểm số đầu tiên tại World Cup 2026 sau thất bại 1-3 trước Áo. Dù vậy, đại diện Tây Á có thể duy trì thế trận giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu. Những bàn thua ở giai đoạn cuối mới khiến Jordan đánh mất cơ hội tạo nên bất ngờ.