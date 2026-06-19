Cầu thủ Nam Phi bắt chước 2 hành động của Cristiano Ronaldo

(VTC News) -

Teboho Mokoena là người mang về điểm số đầu tiên cho Nam Phi ở World Cup 2026. Bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền của trung vệ này giúp đội bóng châu Phi chia điểm với Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ hai bảng A diễn ra sáng nay 19/6.

Những phút cuối trận đấu với Cộng hòa Séc tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Nam Phi được hưởng quả phạt đền. Trung vệ Teboho Mokoena lĩnh trọng trách thực hiện cú sút quan trọng này. Trên chấm đá phạt 11 mét, anh dứt điểm lạnh lùng ghi bàn và mang về trận hòa quý giá cho Nam Phi.

Đáng chú ý, trung vệ này có màn ăn mừng đặc biệt theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Anh vừa chạy vừa thể hiện biểu cảm trên mặt, chỉ ngón tay xuống đất. Đây là cảm xúc và hành động quen thuộc mà siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn thường sử dụng trong nhiều trận đấu.

Kế đến, Mokoena cùng rất nhiều đồng độ đặt tay lên ngực, ngửa mặt lên trời và nhắm mắt. Đây cũng là cảnh ăn mừng của Ronaldo từng làm khi khoác áo Man Utd. Thời điểm đó, con của Ronaldo vừa qua đời và đó là cách để ngôi sao sinh năm 1985 tưởng nhớ đến đứa con kém may mắn.

Hành động của Mokoena xuất hiện đúng vào thời điểm Cristiano Ronaldo vướng vào rất nhiều tranh cãi. Siêu sao đang chơi cho Al Nassr có màn trình diễn thất vọng khi Bồ Đào Nha đối đầu CHDC Congo trong ngày ra quân.

Mokoena học theo phong cách ăn mừng của Ronaldo.

Suốt hiệp 1, Cristiano Ronaldo không kiến tạo, không dứt điểm và không gây nguy hiểm nào cho khung thành đối thủ.

Sang đến hiệp 2, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn khi Ronaldo không đủ thể lực để di chuyển rộng. Anh còn có pha bóng bị nghi ngờ đã "tranh dứt điểm" với đồng đội Bruno Fernandes. Anh được hệ thống ghi nhận đã có một cú sút trong hiệp 2 nhưng không trúng đích.

Trước đó một ngày, Messi tỏa sáng với cú hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0. Ba bàn thắng này giúp đội trưởng Argentina cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose.

Chính điều này càng khiến cho Ronaldo gặp rất nhiều áp lực bởi anh không muốn thua thiệt trong cuộc đua với Lionel Messi. Ngược lại, HLV Roberto Martinez loay hoay với phương án sử dụng Ronaldo khi cậu học trò không còn ở đỉnh cao sự nghiệp.