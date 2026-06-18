Cổ động viên CHDC Congo gọi tên Messi trêu Ronaldo

(VTC News) -

Cổ động viên CHDC Congo đồng loạt hô tên Messi khi Ronaldo rời sân.

Cristiano Ronaldo có màn thể hiện gây thất vọng trong trận hoà 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo trong khuôn khổ bảng K World Cup 2026 ngày 18/6. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo lặng lẽ rời sân. Trong khi đó, cổ động viên CHDC Congo trên khán đài đã đồng thanh hô vang tên Lionel Messi.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận giữa Ronaldo và Messi vẫn luôn là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong bóng đá suốt gần hai thập kỷ qua. Dù cùng tham dự World Cup lần đầu tiên vào năm 2006, cho đến nay họ vẫn chưa từng đối đầu trực tiếp tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Màn trình diễn của hai siêu sao ở giải đấu vẫn thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh.

Trước đó một ngày, Messi tỏa sáng với cú hattrick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0. Ba bàn thắng này giúp đội trưởng Argentina cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose.

Video: Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa

Trong khi đó, Ronaldo có trận đấu không như ý trước CHDC Congo. Đội trưởng Bồ Đào Nha thi đấu trọn vẹn trận đấu nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Anh thực hiện ba cú dứt điểm không trúng đích và cùng các đồng đội chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước đại diện châu Phi.

Dù khởi đầu chưa thuận lợi, Bồ Đào Nha vẫn còn hai trận đấu vòng bảng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại World Cup 2026. Sau trận đấu, Ronaldo cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ trên mạng xã hội X. “Đó không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo”, siêu sao người Bồ Đào Nha viết.