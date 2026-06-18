Tiết lộ lý do khiến Messi bật khóc ở World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 17/6, Messi có một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi lập cú hattrick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 tại World Cup 2026. Tuy nhiên, siêu sao 39 tuổi bất ngờ bật khóc vì khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình trạng sức khỏe của cha anh, ông Jorge Messi.

Theo đài Cadena 3 của Argentina, ông Jorge Messi hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Buenos Aires trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Trên khán đài sân vận động, gia đình Messi thường xuất hiện đông đủ ở khu vực VIP. Tuy nhiên, chỉ có vợ anh là Antonela Roccuzzo, các con, bố vợ và vài người chú có mặt để cổ vũ Messi trong trận đấu ngày 17/6. Phần lớn thành viên gia đình đều ở lại Buenos Aires để chăm sóc ông Jorge Messi.

Messi tiết lộ anh bật khóc vì lý do không liên quan đến bóng đá sau khi mở tỷ số trong trận Argentina thắng 3-0 Algeria. (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu với Algeria, Messi cũng xác nhận những khó khăn mà anh đang trải qua không liên quan đến bóng đá. “Đó là một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn và phức tạp. Tôi biết ơn toàn bộ ban huấn luyện và các thành viên trong đội tuyển và các đồng đội vì luôn ở bên cạnh, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho tôi”, siêu sao người Argentina chia sẻ.

Messi nói thêm: “Như tôi đã nói, mọi thứ tôi đang trải qua lúc này thật tuyệt vời. Tôi may mắn đạt được tất cả những giấc mơ của mình, ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, thậm chí còn hơn những gì tôi từng có thể vươn tới.

Hôm nay, tôi tận hưởng điều này, được là một phần của một tập thể tuyệt vời, cảm thấy ổn, và may mắn là vẫn có thể tận hưởng trên sân theo cách tôi luôn yêu thích. Thành thật mà nói, mọi thứ tôi đã trải qua còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng khi còn nhỏ”.

Video: Messi lập hattrick trong trận đấu với Algeria

Khi được các phóng viên hỏi thêm về tình hình gia đình, Messi xúc động nhưng kiên quyết khép lại chủ đề bằng câu trả lời ngắn gọn: “Không có gì hơn nữa”.

HLV Lionel Scaloni tỏ ra đặc biệt thấu hiểu cảm xúc của cậu học trò. Ngay sau bàn thắng đầu tiên, HLV người Argentina đã ôm lấy người học trò của mình. Nhà cầm quân này từng trải qua hoàn cảnh tương tự khi cha mẹ ông bị đột quỵ nghiêm trọng cách đây vài năm.