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Messi trải lòng về hình ảnh bật khóc sau khi ghi siêu phẩm

(VTC News) -

Lionel Messi đã khiến cả thế giới bóng đá nổ tung khi lập cú hat-trick tại World Cup 2026, nhưng khoảnh khắc gây bão nhất lại là giọt nước mắt của siêu sao 38 tuổi.

Linh Ngân
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