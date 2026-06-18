Thông số đáng thất vọng của Cristiano Ronaldo

(VTC News) -

Ngày 18/6, Cristiano Ronaldo gây thất vọng khi không thể ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo ở lượt mở màn bảng K World Cup 2026. Màn trình diễn không tốt của siêu sao 41 tuổi được thể hiện rõ qua các con số.

Theo thống kê trận đấu của Sofascore, Cristiano Ronaldo tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không lần nào trúng đích. Đáng chú ý, phải đến phút 66, đội trưởng của Bồ Đào Nha mới có cú sút đầu tiên. Cả 3 lần Ronaldo "uy hiếp" khung thành đối thủ đều là những cú dứt điểm không tốt.

Ronaldo có 3 cú dứt điểm nhưng không lần nào phá lưới CHDC Congo. (Ảnh: AP)

Anh chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt thời gian có mặt trên sân. Ronaldo cũng không thực hiện thành công pha rê bóng nào, chỉ có 1 lần dẫn bóng về phía trước và để mất bóng 3 lần. Tổng quãng đường đi bóng của CR7 chỉ là 49,4m. Những con số này cho thấy anh gần như không tạo ra đột biến bằng bóng trong chân.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng không có đường chuyền mở ra cơ hội nào. Con số 21 đường chuyền trong tổng số gần 800 lần chuyền bóng của cả đội cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của siêu sao sinh năm 1985 trong lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha mờ nhạt ra sao.

Trận đấu này cũng đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp Ronaldo không thể ghi bàn tại các vòng chung kết World Cup và EURO. Tính từ sau quả phạt đền vào lưới Ghana ở World Cup 2022, siêu sao người Bồ Đào Nha trải qua 802 phút thi đấu (chưa tính thời gian bù giờ) tại các giải đấu lớn cấp đội tuyển mà không có thêm pha lập công nào.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận, siêu sao 41 tuổi nhận được câu hỏi về việc đội tuyển Bồ Đào Nha còn thiếu điều gì để giành chiến thắng. Cristiano Ronaldo đáp lại, thể hiện rõ sự không vui: "Thiếu cái gì cơ? Chẳng thiếu cái gì cả. Bóng đá là thế. Đội tuyển Bồ Đào Nha có thể giành chiến thắng, nhưng cũng có thể thất bại. Trận đấu có thể đi theo một trong 2 hướng. Đây không phải khởi đầu chúng tôi mong muốn nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc".

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez lý giải ông phải giữ Ronaldo trên sân vì lý do chiến thuật, bất chấp việc anh thi đấu mờ nhạt cả trận. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, thay Ronaldo ra nghỉ mới là quyết định sai lầm.

"Trong một trận đấu như thế này, khi việc đưa bóng vào vòng cấm rất khó khăn, khả năng tận dụng những phẩm chất của Cristiano là cực kỳ quan trọng. Việc rút cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá ra nghỉ khi chúng tôi cần bàn thắng là điều vô lý", HLV Martinez khẳng định.