Ronaldo đá cả trận không sút trúng đích: 'Chẳng thiếu gì cả, bóng đá là thế'

(VTC News) -

Đội tuyển Bồ Đào Nha nối tiếp thói quen khởi đầu không tốt tại World Cup. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez chỉ giành được 1 điểm trong trận hòa CHDC Congo - đội bóng hơn 50 năm mới trở lại World Cup. Cristiano Ronaldo gây thất vọng khi không ghi được bàn thắng nào và chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận, siêu sao 41 tuổi nhận được câu hỏi về việc đội tuyển Bồ Đào Nha còn thiếu điều gì để giành chiến thắng. Cristiano Ronaldo đáp lại, thể hiện rõ sự không vui: "Thiếu cái gì cơ? Chẳng thiếu cái gì cả. Bóng đá là thế. Đội tuyển Bồ Đào Nha có thể giành chiến thắng, nhưng cũng có thể thất bại. Trận đấu có thể đi theo một trong 2 hướng. Đây không phải khởi đầu chúng tôi mong muốn nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc".

Ronaldo trải qua trận đấu đáng quên. (Ảnh: Reuters)

Sau khi trận đấu kết thúc, Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha đi ra khỏi sân. Anh bắt tay một lượt đồng đội, đối thủ rồi nhanh chống đi vào đường hầm sân vận động.

CR7 trải qua trận đấu không như ý. Đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha không có tình huống uy hiếp khung thành đối phương nào trong cả trận. Cả 3 tình huống được tính là cú sút (không trúng khung thành) của siêu sao này thực ra đều là những cơ hội không rõ ràng.

Theo thống kê trận đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có một cú sút trúng đích. Đó chính là bàn mở tỷ số của Joao Neves - cú đánh đầu tung lưới CHDC Congo ở ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, bàn thắng sớm không giúp Bồ Đào Nha có thế trận thuận lợi.

CHDC Congo phòng ngự với hệ thống được tổ chức tốt và có những cầu thủ giàu sức mạnh. Họ khiến Bồ Đào Nha bế tắc. Không những vậy, Yoane Wissa còn ghi bàn ở cuối hiệp một giúp đội bóng châu Phi giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.