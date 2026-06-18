Thủ môn khiến Ronaldo 'tịt ngòi': Thấp nhất World Cup, bị Quang Hải đánh bại

(VTC News) -

Thủ môn Lionel Mpasi góp công vào trận hòa đặc biệt của đội tuyển CHDC Congo trước Bồ Đào Nha. Trước dàn sao trị giá hàng tỷ USD, của đội bóng châu Âu, Mpasi thi đấu ấn tượng, chỉ huy hoàng thủ khóa chặt siêu sao Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và các cầu thủ tấn công đẳng cấp hàng đầu của đối phương.

Trong hiệp 1, chính người gác đền này xuất sắc cản phá đường căng ngang của Cancelo cho Ronaldo. Lúc này, tiền đạo sinh năm 1985 đã ở vị trí rất thuận lợi và nếu bóng tìm đến vị trí của Ronaldo, anh nhiều khả năng sẽ ghi bàn thắng đầu tiên. Sau đó, Lionel Mpasi kiểm soát tốt bóng bổng và nhiều tình huống cố định, Ronaldo chỉ có một cơ hội dứt điểm duy nhất và không thành công.

Lionel Mpasi để lại dấu ấn tại World Cup 2026.

Là thủ môn thấp nhất tại World Cup 2026, Lionel Mpasi cũng trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Thời điểm hiện tại, thủ môn 31 tuổi đang chơi cho Le Harve - đội đang thi đấu tại Ligue 1 - giải đấu số một nước Pháp. Nhưng 4 mùa giải trước, Lionel Mpasi còn thi đấu cho Rodez và anh từng đối đầu Quang Hải.

Trong trận đấu diễn ra ngày 9/10/2022, Mpasi bắt chính cho Rodez FC còn Quang Hải ngồi dự bị trong màu áo Pau FC. Tuyển thủ Việt Nam phải chờ đến phút 78 mới được tung vào sân. Ở thời điểm đó, Pau FC bị dẫn với tỉ số 1-2 và dốc toàn lực tấn công. HLV Didier Tholot điều chỉnh đội hình sang sơ đồ 4-2-3-1, xếp Quang Hải ở vị trí tiền vệ công.

Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam diễn ra ở phút 86. Quang Hải nhận bóng trong vòng cấm và xoay người dứt điểm tung lưới Lionel Mpasi. Tiền vệ sinh năm 1997 trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở một giải quốc gia châu Âu.

Dẫu sao, nỗ lực của Lionel Mpasi giúp anh đạt được phần thưởng xứng đáng. Thủ môn này được ra sân tại Ligue 1 sau nhiều năm ngụp lặn ở các hạng đấu thấp của Pháp. Ít ai biết rằng, Mpasi từng khoác áo các đội tuyển trẻ của xứ lục lăng. Giờ đây, anh để lại dấu ấn tại World Cup trong màu áo CHDC Congo.