Trang nghiêm nghi lễ cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã tri ân Anh hùng liệt sĩ

Linh thiêng lễ cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã tri ân anh hùng liệt sĩ tại chùa Quán Sứ
Đúng 5h ngày 27/7, tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, dưới mái chùa Quán Sứ hơn một thế kỷ tuổi, ba hồi chuông, trống Bát nhã lần lượt vang lên.
Tiếng chuông ngân hòa cùng tiếng trống trầm hùng tạo nên bầu không khí trang nghiêm, nơi chư tôn đức, Phật tử và người dân cùng hướng lòng tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngay từ trước thời điểm diễn ra nghi lễ, hàng trăm Tăng Ni, Phật tử cùng người dân đã có mặt tại chính điện. Mọi người thành kính tụng kinh, dâng hương và dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước.
Có mặt tại buổi lễ từ sớm, bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi, Hà Nội) cho biết năm nào gia đình bà cũng đến chùa vào dịp 27/7 để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. "Đúng thời khắc tiếng chuông và tiếng trống vang lên, ai cũng lặng đi. Tôi thấy đây là nghi lễ rất ý nghĩa, nhắc nhở mỗi người luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay", bà Lan chia sẻ.
"Tôi cảm nhận rõ sự trang nghiêm của buổi lễ. Không chỉ là nghi thức tôn giáo, đây còn là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì đất nước. Những hoạt động như thế này giúp các thế hệ hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay", bà Mai, ở Hà Nội, nói.
Theo truyền thống Phật giáo, chuông, trống Bát nhã giữ vị trí quan trọng trong các nghi lễ tại chùa. Đại hồng chung là chiếc chuông lớn nhất, thường được đặt bên trái chính điện, còn trống Bát nhã đặt bên phải. Tiếng chuông được xem là lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, đồng thời gửi gắm mong ước về sự an lành, hạnh phúc đến mọi người.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết tháng 7 âm lịch hằng năm là mùa tri ân, báo ân trong truyền thống Phật giáo. Đối với người dân cả nước, đây cũng là dịp hướng về các anh hùng liệt sĩ với tinh thần "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". "Đối với người con Phật, việc tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ là thực hành giáo lý về tứ ân, trong đó có ân Tổ quốc, ân những người đã hy sinh xương máu để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay. Đồng thời, tháng 7 âm lịch cũng là mùa Phật tử tưởng nhớ, tri ân tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ", Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, dịp tháng 7 năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và đạo lý của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị các Ban, Viện Trung ương cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ trên cả nước.
Đáng chú ý, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị Ban Trị sự Phật giáo các địa phương thông báo tới toàn bộ chùa và cơ sở tự viện đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát nhã vào đúng 5h ngày 27/7 để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Theo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động này nhằm lan tỏa truyền thống "tri ân, báo ân" của Phật giáo, đồng thời góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.