Xúc động hình ảnh nghìn người thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP.HCM

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đồng loạt tại nhiều nghĩa trang, đền, đài và bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố, tối 26/7.
Chương trình được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng cùng nhiều đền, đài, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên.
Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 14.000 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp thống nhất đất nước.
Đại diện tuổi trẻ TP.HCM, công dân trẻ tiêu biểu Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Theo Minh Khang, thế hệ trẻ hôm nay sẽ không bao giờ quên những trang sử được viết bằng máu, những gia đình đã hiến dâng người thân cho Tổ quốc và những người vẫn chưa thể trở về sau chiến tranh.
Đại diện tuổi trẻ TP.HCM khẳng định sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sống xứng đáng với những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn viên, thanh niên, sinh viên TP.HCM dâng hương, thắp nến trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và 14.000 mộ phần của các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ tưởng niệm, lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố dâng hoa, dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ.
Những ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn là lời hứa tiếp nối truyền thống cách mạng của tuổi trẻ thành phố.
Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thường niên mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần biết ơn, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.