Khánh thành khu lưu niệm nữ Anh hùng liệt sĩ được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng ở Hưng Yên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, khẳng định Khu lưu niệm là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng. Theo Bộ trưởng Công an, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành công trình mà còn phải phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, biến nơi đây thành không gian giáo dục truyền thống để mỗi cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ khi đến dâng hương, tham quan đều hiểu hơn về sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, từ đó bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.