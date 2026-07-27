(VTC News) -

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% vàng nguyên chất.

Đặc điểm của vàng 9999

Do không pha hợp kim khác, vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo, dễ bị uốn cong, trầy xước hoặc móp méo dưới tác động lực thông thường.

Vì vậy, vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đòi hỏi đính đá phức tạp, mà chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 27/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay 27/7/2026, giá vàng SJC (9999) tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 13.890.000 - 14.100.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bên cạnh vàng 9999, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng còn cung cấp nhiều loại vàng khác. Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 27/7/2026.

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 13.900.000 14.100.000 VND/chỉ Vàng 999 13.900.000 14.100.000 VND/chỉ Vàng 985 12.600.000 12.850.000 VND/chỉ Vàng 980 12.530.000 12.780.000 VND/chỉ Vàng 950 12.150.000 - VND/chỉ Vàng 750 9.250.000 9.550.000 VND/chỉ Vàng 680 8.100.000 8.400.000 VND/chỉ Vàng 610 7.800.000 8.100.000 VND/chỉ Vàng 580 7.200.000 7.500.000 VND/chỉ Vàng 410 4.500.000 4.800.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h ngày 27/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Mi Hồng Vàng SJC 13.900.000 14.100.000 VND/chỉ Vàng 999 13.900.000 14.100.000 VND/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.750.000 14.150.000 VND/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.750.000 14.152.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.700.000 14.100.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.700.000 14.110.000 VND/chỉ Nữ trang 99,99% 13.400.000 13.900.000 VND/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.750.000 14.150.000 VND/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.620.000 14.120.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.620.000 14.120.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.450.000 13.950.000 VND/chỉ Doji Vàng SJC 13.750.000 14.150.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 VND/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.150.000 13.350.000 VND/chỉ Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 VND/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.890.000 14.270.000 VND/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.890.000 14.270.000 VND/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.890.000 14.270.000 VND/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.570.000 14.170.000 VND/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.890.000 14.270.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.740.000 - VND/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.570.000 14.170.000 VND/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.750.000 14.150.000 VND/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.750.000 14.150.000 VND/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.750.000 14.150.000 VND/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.450.000 13.950.000 VND/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.