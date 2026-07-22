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Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác tại thị trường trong nước hôm nay 22/7/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là tạp chất hoặc kim loại khác.

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng và có tính chất mềm, dẻo hơn so với các loại vàng có hàm lượng hợp kim cao. Vì đặc tính này, vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (22/7/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,34 - 14,64 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 14,32 - 14,62 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/chỉ (mua vào) và tăng 20.000 đồng/chỉ (bán ra) so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 22/7/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.320.000

14.620.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 22/7/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.340.000

14.642.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.190.000

14.540.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.190.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.890.000

14.340.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.290.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.020.000

14.520.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.020.000

14.520.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.850.000

14.350.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.320.000

14.620.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.200.000

13.400.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.670.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.670.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.300.000

14.670.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.070.000

14.570.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.190.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.040.000

14.540.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.340.000  

14.640.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.250.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.200.000

14.550.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9 

14.200.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Hoàng Lan
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