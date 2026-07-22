(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là tạp chất hoặc kim loại khác.

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng và có tính chất mềm, dẻo hơn so với các loại vàng có hàm lượng hợp kim cao. Vì đặc tính này, vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (22/7/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,34 - 14,64 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 14,32 - 14,62 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/chỉ (mua vào) và tăng 20.000 đồng/chỉ (bán ra) so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 22/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.320.000 14.620.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 99.99 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 22/7/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.340.000 14.642.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.190.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.190.000 14.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.890.000 14.340.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.290.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.020.000 14.520.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.020.000 14.520.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.850.000 14.350.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.320.000 14.620.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.200.000 13.400.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.670.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.670.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.300.000 14.670.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.070.000 14.570.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.190.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.040.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.250.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.200.000 14.550.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.200.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.950.000 14.450.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.