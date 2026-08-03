Nestlé Việt Nam cùng Bộ GD&ĐT trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nestlé Việt Nam, nhằm góp phần thúc đẩy giáo dục thể chất, nâng cao kỹ năng bơi an toàn, phòng, chống đuối nước và tạo thêm cơ hội vận động cho trẻ em tại địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành bể bơi tại sự kiện.

Việt Nam là quốc gia nhiều sông ngòi, ao hồ và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Tại Việt Nam, trẻ em tiếp xúc với môi trường nước từ rất sớm, nhưng không phải em nào cũng có cơ hội được học bơi bài bản. Vì vậy, bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà còn là kỹ năng sống, kỹ năng an toàn và trong nhiều trường hợp là kỹ năng sinh tồn, giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân.

Tại buổi lễ, Nestlé Việt Nam đã trao tặng 40 phần quà gồm đồ dùng học tập và trang phục học bơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự đồng hành của Nestlé Việt Nam đã lựa chọn một số trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có Trường Tiểu học Đồng Vương, để thí điểm mô hình tăng cường điều kiện học bơi an toàn cho học sinh.

Trong năm 2026, chương trình triển khai tại Bắc Ninh bao gồm xây dựng mới một bể bơi, cải tạo và nâng cấp hai bể bơi hiện có, đồng thời tổ chức các lớp dạy bơi mô hình điểm.

Không chỉ bổ sung điều kiện vật chất nhằm tạo thêm cơ hội học bơi an toàn cho học sinh, mô hình này còn hướng tới việc đánh giá, hoàn thiện phương pháp tổ chức dạy bơi an toàn trong trường học, qua đó tạo cơ sở thực tiễn để nhân rộng những cách làm hiệu quả tới nhiều địa phương khác.

Hơn cả một công trình cơ sở vật chất, mỗi bể bơi trong trường học là một một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận với môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.

Ngay sau lễ khánh thành bể bơi, nhà trường đã tổ chức lớp dạy bơi mô hình điểm cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ xây dựng bể bơi tại Trường Tiểu học Đồng Vương hôm nay là một minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai”.

Ông Nguyễn Nho Huy – Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Nestlé Việt Nam cho biết: “Trong suốt hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Nestlé luôn kiên định với sứ mệnh chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt. Chúng tôi kỳ vọng mô hình bơi thí điểm tại Bắc Ninh sẽ mang lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích, từ đó góp phần lan tỏa cách làm phù hợp để nhiều địa phương, trường học và tổ chức cùng chung tay mở rộng cơ hội học bơi an toàn cho trẻ em”.

Hoạt động tại Bắc Ninh tiếp nối hành trình Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng Nestlé MILO, đồng hành cùng các chương trình khuyến khích vận động, rèn luyện thể chất và trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh.

Từ năm 2017 đến nay, các hoạt động tăng cường kỹ năng bơi an toàn và phòng, chống đuối nước đã góp phần mở rộng cơ hội để trẻ em tiếp cận môn bơi một cách bài bản hơn, từ đó lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh và an toàn trong học đường.