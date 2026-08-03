11 cách tẩy vết cà phê trên quần áo

Tuy nhiên, với một số nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể loại bỏ vết cà phê ngay tại nhà. Tùy từng tình huống mà bạn có thể thử áp dụng những cách sau:

Dùng nước lạnh

Với vết cà phê vừa mới đổ lên quần áo, nên xử lý càng sớm càng tốt để hạn chế vết bẩn thấm sâu vào sợi vải. Trước tiên, lật mặt trái của phần vải bị dính cà phê rồi xả trực tiếp dưới vòi nước lạnh trong khoảng 3-5 phút để làm loãng vết bẩn. Sau đó, dùng tay vò nhẹ khu vực này và tiếp tục xả nước, lặp lại vài lần cho đến khi vết cà phê mờ hoặc biến mất hoàn toàn.

Dùng nước giặt

Nước giặt phù hợp để xử lý những vết cà phê mới hoặc chưa bám sâu vào sợi vải. Trước tiên, cho một lượng nước giặt vừa đủ lên vùng bị bẩn, xoa nhẹ để dung dịch thấm vào vải rồi để khoảng 5 phút. Sau đó, vò nhẹ bằng tay, xả với nước và giặt kỹ để loại bỏ hoàn toàn vết bẩn cũng như lượng nước giặt còn sót lại.

Dùng nước muối đậm đặc

Muối có thể hỗ trợ làm mờ vết cà phê trên quần áo. Hòa muối với nước theo tỷ lệ 2:1, ngâm phần vải bị bẩn khoảng 5 phút rồi xả sạch với nước. Sau đó, giặt lại quần áo bằng tay hoặc máy giặt như bình thường để loại bỏ hoàn toàn vết bẩn.

Cà phê là một trong những loại vết bẩn khá khó xử lý trên quần áo.

Dùng lòng đỏ trứng gà

Lòng đỏ trứng gà có thể được sử dụng để hỗ trợ làm sạch vết cà phê bám trên quần áo. Trước tiên, đánh tan lòng đỏ trứng với một ít nước ấm, sau đó thoa đều hỗn hợp lên khu vực có vết bẩn và để yên trong vài phút. Khi hỗn hợp đã thấm vào vải, giặt lại bằng nước giặt rồi xả kỹ với nước sạch để loại bỏ hoàn toàn vết cà phê và phần trứng còn sót lại.

Dùng nước cốt chanh

Nước cốt chanh có tính axit, có thể hỗ trợ làm mờ vết cà phê trên quần áo. Cắt chanh tươi thành lát mỏng rồi chà nhẹ lên vùng vải bị bẩn, thực hiện vài lần cho đến khi vết cà phê nhạt dần. Sau đó, giặt lại quần áo bằng tay hoặc máy giặt với nước sạch và nước giặt để loại bỏ hoàn toàn vết bẩn cũng như phần nước chanh còn bám trên vải.

Dùng giấm trắng

Giấm trắng có thể hỗ trợ làm sạch vết cà phê trên quần áo, nhưng trước tiên nên kiểm tra độ bền màu của vải. Pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1, nhỏ thử một ít dung dịch lên góc khuất của quần áo; nếu vải không bị phai màu, thấm dung dịch lên vết cà phê rồi dùng bàn chải mềm chà nhẹ cả hai mặt vải. Cuối cùng, giặt lại quần áo với nước giặt và xả sạch bằng nước.

Dùng baking soda

Baking soda có thể hỗ trợ làm sạch vết cà phê trên một số loại vải, đặc biệt là vải jeans. Trước tiên, làm ẩm một chiếc khăn trắng sạch, rắc một lượng baking soda vừa đủ lên khăn rồi nhẹ nhàng chà lên khu vực bị dính cà phê. Sau khi xử lý, giặt lại quần áo bằng nước giặt và xả sạch với nước để loại bỏ hoàn toàn vết bẩn và baking soda còn sót lại.

Dùng hỗn hợp lòng đỏ trứng và muối

Kết hợp muối và trứng có thể được sử dụng để hỗ trợ xử lý vết cà phê trên quần áo. Trước tiên, hòa khoảng 3 thìa muối với 100 ml nước rồi ngâm phần vải bị bẩn trong dung dịch. Nếu vết cà phê vẫn còn, đánh đều một quả trứng gồm cả lòng đỏ và lòng trắng, sau đó dùng hỗn hợp thấm nhẹ lên vết bẩn thay vì chà xát mạnh. Cuối cùng, xả quần áo với nước sạch hoặc giặt lại bằng máy để làm sạch hoàn toàn.

Dùng hỗn hợp chanh và cồn 90 độ

Chanh và cồn có thể kết hợp để hỗ trợ làm sạch vết cà phê trên quần áo, nhưng với cồn 90 độ cần pha loãng và thử trước trên một góc khuất để tránh ảnh hưởng đến màu vải. Trước tiên, thoa nước cốt chanh lên vết cà phê, chà nhẹ rồi xả bằng nước lạnh. Tiếp đó, pha loãng cồn 90 độ với nước, thấm lên vùng bị bẩn và vò nhẹ. Cuối cùng, xả kỹ bằng nước sạch rồi giặt lại với nước giặt.

Dùng hỗn hợp giấm ăn và nước giặt

Giấm ăn kết hợp với nước giặt có thể hỗ trợ làm sạch vết cà phê bám trên quần áo. Pha nước ấm, bột giặt và giấm ăn theo tỷ lệ 1:2:4, sau đó ngâm quần áo trong dung dịch khoảng 30 phút để vết bẩn mềm và dễ loại bỏ hơn. Tiếp đó, vò nhẹ khu vực dính cà phê rồi giặt, xả kỹ với nước sạch.

Dùng hỗn hợp nước cốt chanh và giấm ăn

Nước cốt chanh kết hợp với giấm ăn có thể hỗ trợ làm mờ vết cà phê trên một số loại vải. Pha giấm và nước cốt chanh theo tỷ lệ 2:1, thoa một lượng vừa đủ lên vết bẩn rồi dùng tay vò nhẹ hoặc bàn chải mềm chà nhẹ để dung dịch thấm vào sợi vải. Sau đó, xả kỹ quần áo với nước sạch và giặt lại như bình thường.

Dùng hỗn hợp giấm trắng và nước giặt tẩy

Hòa khoảng 1/4 chậu nước ấm với 1/2 thìa nước giặt tẩy và 1-2 thìa giấm trắng, khuấy đều rồi ngâm quần áo trong khoảng 30 phút. Sau đó, lấy quần áo ra xả sạch với nước, rồi giặt lại bằng bột giặt và nước lạnh để loại bỏ hoàn toàn vết cà phê và dung dịch tẩy rửa còn sót lại.

Một số lưu ý khi tẩy vết cà phê trên quần áo

- Với quần áo màu, nên thử dung dịch tẩy trên vùng khuất trước để tránh phai màu.

- Không ngâm quá lâu trong dung dịch có tính axit vì có thể làm yếu sợi vải.

- Sau khi xử lý, cần giặt và xả sạch quần áo bằng tay hoặc máy giặt. Vết cà phê nên được làm sạch càng sớm càng tốt để tránh bám sâu vào sợi vải.

- Không tùy ý trộn các chất tẩy rửa với nhau, nhất là chất tẩy chứa clo với giấm hoặc amoniac.