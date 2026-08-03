(VTC News) -

Sáng nay (3/8), giá cà phê thế giới chưa có biến động mới do hai sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở cửa trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,8% (25 USD/tấn) trong tuần trước, kết phiên ở mức 3.782 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1% (37 USD/tấn), lên mức 3.775 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 5,8% (18,3 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 332,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 5,6% (16,6 US cent/pound), đạt 314,65 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng nhẹ trong tuần qua. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cuối tháng 7/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do thời tiết bất lợi tại Brazil làm chậm quá trình thu hoạch, trong khi nguồn cung và tồn kho cà phê Arabica tiếp tục giảm.

Mưa lớn trái mùa tại bang Minas Gerais, vùng sản xuất cà phê Arabica trọng điểm của Brazil, đã làm gián đoạn hoạt động thu hái, phơi sấy và ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Tính đến giữa tháng 7, tiến độ thu hoạch cà phê của Brazil mới đạt khoảng 64%, thấp hơn mức 77% cùng kỳ năm trước và mức trung bình 5 năm là 70%, khiến lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường chưa đáp ứng kỳ vọng.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống 292.810 bao trong ngày 27/7/2026, mức thấp nhất trong hơn 2 năm cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường.

Đồng thời, xuất khẩu cà phê Arabica toàn cầu trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5/2026 giảm khoảng 3 triệu bao so với cùng kỳ niên vụ trước, cho thấy nguồn cung sẵn có của chủng loại cà phê này vẫn hạn chế.

Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil cảnh báo thời tiết bất lợi có thể khiến sản lượng thấp hơn từ 15% - 20% so với dự báo ban đầu.

Giá cà phê Arabica tăng mạnh góp phần hỗ trợ giá cà phê Robusta. Tuy nhiên, đà tăng của cà phê Robusta bị hạn chế bởi thị trường kỳ vọng sản lượng cà phê Việt Nam sẽ cải thiện trong niên vụ tới.

Cục Xuất nhập khẩu cũng cho biết, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa cuối tháng 7/2026 tăng từ 7.800 - 8.000 đồng/kg so với đầu tháng, dao động từ 97.800 – 98.500 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng năm 2026 tăng 7,4% về lượng, nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Các tháng đầu năm 2026, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2025.