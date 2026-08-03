Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa sơ kết 1 năm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.