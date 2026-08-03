Tướng Mỹ cảnh báo: Đánh Iran, Mỹ khó bảo vệ Israel

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), đã bày tỏ lo ngại trong một bản ghi nhớ gửi Lầu Năm Góc, cho rằng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran đang tạo áp lực lớn lên nguồn lực quân sự của Mỹ.

Tướng Alexus Grynkewich. Ảnh: EPA

Hiện Mỹ duy trì 5 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar và tên lửa phòng thủ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ lá chắn phòng không cho Israel. Tuy nhiên, việc một tàu chiến bổ sung chưa thể triển khai do phải tham gia các nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch đối phó Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng của Washington tại khu vực.

Theo báo cáo, nếu không được tăng cường thêm phương tiện, quân đội Mỹ tại châu Âu có thể phải ưu tiên các nhiệm vụ phòng thủ khác, thay vì tiếp tục duy trì mức hỗ trợ hiện tại cho Israel.

Những lo ngại của Tướng Grynkewich được cho là đã được nêu trong một bản ghi nhớ nội bộ sau đó bị rò rỉ tới truyền thông Mỹ.

Trong khi đó, tại Biển Arab, Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân lớn gồm 11 tàu chiến và hai nhóm tác chiến tàu sân bay nhằm thực thi chiến dịch gây sức ép đối với Iran. Chiến dịch này được Tổng thống Donald Trump phát động đầu năm nay sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Động thái của Tehran đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Ngày 2/8, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận ngoại giao đang xuất hiện.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Iran và một số quốc gia Trung Đông đã đề nghị Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Theo ông, các bên đang hướng tới một thỏa thuận bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và giải quyết những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Mỹ có thể phối hợp với Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng. Một số nguồn tin cho biết các kế hoạch quân sự cũng bao gồm khả năng tấn công vào khu vực núi Pickaxe, nơi tình báo Israel nghi ngờ Iran cất giấu các máy ly tâm phục vụ chương trình làm giàu uranium.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng duy trì một chiến dịch quân sự kéo dài. Một quan chức giấu tên nói rằng kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn dược tầm xa của Mỹ đang chịu áp lực đáng kể sau nhiều tháng xung đột tại Trung Đông.

“Chúng tôi không có đủ nguồn lực để duy trì các hoạt động trong thời gian dài một cách an toàn”, vị quan chức này cho biết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, chi phí cho các hoạt động quân sự liên quan đến Iran đã lên tới khoảng 37,5 tỷ USD, tăng gần 8 tỷ USD so với ước tính được công bố hồi tháng 5. Ông Hegseth đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt thêm 87 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, trong đó khoảng 67 tỷ USD dự kiến được phân bổ cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông.