Người đàn ông Lào thoát nguy cơ mù lòa sau khi sang Việt Nam mổ mắt

(VTC News) -

Đây cũng là ca cắt bè củng giác mạc đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện, mở ra khả năng điều trị các bệnh lý nhãn khoa chuyên sâu ngay tại địa phương.

Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường type 2. Trước đó, ông nhiều lần điều trị tại các cơ sở y tế ở Lào và Thái Lan nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cơn đau dữ dội ở mắt phải, đau lan lên hốc mắt và đầu, thị lực giảm nhanh, kèm buồn nôn, nôn. Đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ ghi nhận mắt phải gần như mất chức năng nhìn, nhãn áp tăng rất cao, vượt xa ngưỡng bình thường và đe dọa nghiêm trọng dây thần kinh thị giác.

Sau hội chẩn, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc glôcôm góc mở mắt phải trên nền bệnh võng mạc do đái tháo đường và đục thủy tinh thể. Nếu chậm can thiệp, tổn thương thần kinh thị giác có thể trở nên không hồi phục, dẫn đến mù lòa.

Bác sĩ phẫu thuật cắt bè củng giác mạc cho người bệnh.

Ê-kíp chuyên khoa Mắt do BSCKII Phùng Thị Thúy Hằng phụ trách quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bè củng giác mạc. Đây là kỹ thuật tạo đường thoát mới cho thủy dịch nhằm giảm áp lực trong mắt, ngăn bệnh tiến triển và giữ lại phần thị lực còn lại cho người bệnh.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, nhãn áp được kiểm soát tốt, cơn đau giảm rõ rệt. Bệnh nhân đồng thời được điều trị ổn định bệnh tiểu đường và đủ điều kiện xuất viện sau thời gian theo dõi.

Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không thể phục hồi trên thế giới. Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi thị lực đã tổn thương nặng.

Những dấu hiệu như nhìn mờ, đau nhức mắt, nhìn thấy quầng xanh đỏ quanh nguồn sáng, đau đầu kéo dài hoặc buồn nôn kèm đau mắt có thể là cảnh báo glôcôm và cần được thăm khám ngay để tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị.

Việc thực hiện thành công ca cắt bè củng giác mạc đầu tiên không chỉ đánh dấu bước phát triển của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong lĩnh vực nhãn khoa mà còn giúp người dân trong khu vực được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại. Trường hợp bệnh nhân quốc tịch Lào cũng cho thấy bệnh viện từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh quốc tế.

Các bác sĩ khuyến cáo người trên 40 tuổi, người mắc tiểu đường, cận thị nặng hoặc có người thân mắc glôcôm nên khám mắt định kỳ. Phát hiện bệnh sớm là cách hiệu quả nhất để bảo vệ thị lực và ngăn nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.