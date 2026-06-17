Messi vừa ra sân lập ngay kỷ lục, chờ Ronaldo đuổi kịp ngày mai

(VTC News) -

Trong cuộc đối đầu giữa Argentina với Algeria trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026 diễn ra sáng nay (17/6), Lionel Messi đã thiết lập thêm những kỷ lục hiếm có tại giải đấu. Siêu sao 38 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Tuy nhiên, anh có thể chỉ "độc chiếm" kỷ lục này trong vòng một ngày. Luka Modric (Croatia) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) sẽ chạm đến cột mốc tương tự ở bất kỳ thời điểm nào họ được thi đấu tại World Cup 2026.

Lionel Messi đồng thời cán mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh trở thành cầu thủ nam thứ ba trong lịch sử đạt cột mốc này, sau Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha (228 trận) và Bader Al-Mutawa của Kuwait (202 trận).

Bên cạnh đó, với pha lập công mở tỷ số trong trận Argentina gặp Algeria, Messi có tổng cộng 14 bàn thắng ở các kỳ World Cup. Tiền đạo sinh năm 1987 nâng thành tích lên ngang bằng với Kylian Mbappe (Pháp) - vừa thiết lập trước đó vài giờ - và Gerd Muller (Đức). Anh chỉ đứng sau Ronaldo Nazario (Brazil, 15 bàn) và Miroslav Klose (Đức, 16 bàn) trong bảng xếp hạng những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Messi thiết lập nhiều kỷ lục ngay trong trận ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Không chỉ vậy, Messi trở thành cầu thủ thứ hai sau Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Ronaldo thiết lập kỷ lục này tại World Cup 2022.

Đáng chú ý, những cột mốc này đến đúng hai thập kỷ sau ngày Messi ra mắt giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại kỳ giải 2006, Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất của Argentina từng ra sân ở một kỳ World Cup khi được tung vào sân trong trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Serbia và Montenegro. Khi đó anh mới 18 tuổi, chuẩn bị đón sinh nhật thứ 19. Ở tuổi 38, Messi vẫn giữ vai trò đầu tàu của "La Albiceleste".

Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp khi cùng tuyển Argentina giành chức vô địch thế giới tại World Cup 2022. Thành công đó giúp anh nối dài di sản của mình, tái hiện kỳ tích mà Diego Maradona từng mang lại cho bóng đá Argentina tại World Cup 1986.

Rạng sáng 18/6, khi đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán CHDC Congo ở trận ra quân bảng K, Cristiano Ronaldo nhiều khả năng cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Nếu chọc thủng lưới đối phương ở bất kỳ trận đấu nào tại giải lần này, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ độc chiếm kỷ lục cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.