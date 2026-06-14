Messi đăng ảnh cùng Maradona, nhìn lại 20 năm tại World Cup

(VTC News) -

Trước thềm World Cup 2026, Messi đã đăng tải trên mạng xã hội bộ ảnh đặc biệt ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ xuyên suốt sự nghiệp tại các kỳ World Cup. Trong bộ ảnh, Messi cũng đính kèm hình ảnh chụp chung với huyền thoại Diego Maradona, người từng dẫn dắt đội tuyển Argentina tại World Cup 2010.

Loạt ảnh cho thấy hành trình thi đấu của Messi qua nhiều giai đoạn khác nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Từ lần đầu ra sân ở World Cup 2006, anh góp mặt ở các kỳ giải liên tiếp từ 2010 đến 2022 và chuẩn bị tham dự World Cup 2026.

Giải đấu mùa hè năm nay sẽ là lần thứ 6 siêu sao người Argentina góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây đồng thời là kỷ lục về số lần tham dự giải đấu trong lịch sử World Cup, bên cạnh đối thủ của anh là Cristiano Ronaldo.

Messi đăng bộ ảnh kỷ niệm hành trình 20 năm tại World Cup, bắt đầu từ tấm ảnh năm 2006. (Ảnh: @leomessi/Instagram)

Bên cạnh đó, Lionel Messi còn có cơ hội trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup ngay trong mùa hè này. Messi hiện có 13 bàn tại World Cup, đang áp sát kỷ lục 16 bàn thắng của Miroslav Klose (Đức).

Messi bước vào World Cup 2026 sau khi tham gia các trận giao hữu chuẩn bị cùng Argentina. Trong trận đấu gần nhất trước giải, anh tiếp tục được HLV Lionel Scaloni sử dụng trong đội hình chính.

Trả lời phỏng vấn trên kênh ESPN sau trận giao hữu với Iceland ngày 10/6, Lionel Messi khẳng định anh hoàn toàn bình phục chấn thương để bước vào World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina. Siêu sao 38 tuổi nhấn mạnh anh và đồng đội đang có trạng thái tinh thần và thể lực tốt để sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới.

Messi cùng tuyển Argentina tham dự World Cup 2010 dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Diego Maradona. (Ảnh: @leomessi/Instagram)

"Đội tuyển Argentina luôn tràn đầy hy vọng mỗi khi các giải đấu bắt đầu - đặc biệt là World Cup. Thế hệ cầu thủ này sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Họ đã chứng minh điều đó bằng cách chơi hết mình ở nhiều giải đấu, luôn giữ được nhiệt huyết và khát khao chiến đấu

Đây thực sự là một đội bóng có tinh thần chiến thắng, luôn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ đi từng bước như mọi khi, nhưng với sự hào hứng lớn, niềm hy vọng và niềm tin vào những gì mình có thể làm được", kênh ESPN dẫn lời Lionel Messi.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm cùng bảng với Algeria, Na Uy và Panama. Đội tuyển Nam Mỹ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng trận gặp Algeria ở lượt trận đầu tiên ngày 17/6.