Argentina gặp sự cố trước World Cup 2026, lộ thông tin nhạy cảm của Messi

(VTC News) -

Các số hộ chiếu được ghi trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức của đội tuyển Argentina lẽ ra phải được che đi trước khi tài liệu này được cung cấp cho truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, tại sân vận động Jordan-Hare ở bang Alabama (Mỹ), tài liệu này đã được phát tán mà không qua khâu xử lý thông tin nhạy cảm.

Theo Mail Sport, khi các đội tuyển quốc gia nộp danh sách thi đấu trước giờ bóng lăn, danh sách này đôi khi bao gồm cả số hộ chiếu của các cầu thủ, mặc dù những thông tin cá nhân đó thường được làm mờ hoặc xóa đi trước khi chia sẻ với truyền thông.

Tuy nhiên, danh sách thi đấu của Argentina, bao gồm Messi, ngôi sao của Chelsea, Enzo Fernandez và Lisandro Martinez của Man Utd, được công bố kèm theo số hộ chiếu vẫn còn hiển thị. Thông tin này đã được một số cơ quan truyền thông địa phương đăng tải lại.

Lionel Messi và đội tuyển Argentina gặp sự cố bảo mật ngay trước World Cup 2026.

Vụ rò rỉ nghiêm trọng này đã làm lộ thông tin cá nhân của toàn bộ đội hình xuất phát và cầu thủ dự bị của tuyển Argentina. Mail Sport cho biết sai sót này dường như thuộc về trách nhiệm của "Road to '26", công ty được Turkish Airlines tài trợ và cũng là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức trận giao hữu này. Họ cũng đã sắp xếp nhiều trận đấu giao hữu khác tại Mỹ.

Ngược lại, đội tuyển Iceland không đưa số hộ chiếu của cầu thủ vào danh sách thi đấu, nhờ đó họ tránh được một vụ rò rỉ tương tự.

Ở trận đấu nói trên, Messi ghi bàn ngay sau khi được tung vào sân ở phút 70. Anh mang về một quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, góp phần giúp đội tuyển Argentina đánh bại Iceland với tỷ số 3-0.

Ngôi sao 38 tuổi cũng góp công vào bàn thắng thứ ba khi thực hiện đường chuyền cho Rodrigo De Paul, người sau đó kiến tạo để Thiago Almada lập công.

Messi gặp chấn thương gân kheo khi thi đấu cho Inter Miami CF chỉ hơn 2 tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Tuy nhiên, anh đã kịp bình phục để vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Iceland và cho thấy tình trạng thể lực khá tốt ngay trước thềm World Cup.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina sẽ gặp Algeria trong trận mở màn bảng J tại Kansas City vào ngày 17/6.