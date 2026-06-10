Messi đá 20 phút ghi 1 bàn, Argentina thắng Iceland 3-0

(VTC News) -

Video: Argentina thắng Iceland 3-0.

Argentina đấu với Iceland trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026. Trên sân Jordan Hare, Auburn, Alabama (Mỹ). Lionel Messi là tâm điểm của trận đấu. Siêu sao 38 tuổi thi đấu 20 phút cuối trận và ghi dấu ấn ngay khi được tung vào sân trong hiệp 2.

Argentina nhập cuộc tích cực và sớm có lợi thế ở phút thứ 8. Barco dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới Iceland sau tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa.

Argentina thắng Iceland. (Ảnh: Reuters)

Có bàn thắng sớm, Argentina chủ động giảm nhịp nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Hiệp một không có nhiều diễn biến hấp dẫn. Các số liệu hiệp một cho thấy Argentina cầm bóng 61%, tung ra 8 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích. Iceland cũng có 1 khoảnh khắc bỏ lỡ ở đầu trận, trước khi nhận bàn thua.

Sau giờ nghỉ, Messi được tung vào sân ở phút 70 và lập tức tạo ra khác biệt. Ngôi sao 38 tuổi chọc khe cho Lautaro Martinez đối mặt thủ môn, kiếm được quả phạt đền cho Argentina. Messi thực hiện thành công cú đá từ chấm phạt 11 mét, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Số 10 của Argentina tiếp tục tham gia pha tấn công dẫn đến bàn thắng thứ 3. Messi chuyền cho Rodrigo De Paul băng lên rất thoáng. Tiền vệ này sau đó kiến tạo để Thiago Almada dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.

Trong hiệp hai, Iceland có nhiều pha bóng quyết liệt. Dù vậy, Argentina không có cầu thủ nào chấn thương phải rời sân. Đội đương kim vô địch World Cup bảo toàn được lực lượng trước giải đấu. Sau khi Argentina thắng Iceland 3-0, Messi và đồng đội có 7 ngày nghỉ ngơi trước khi đá trận ra quân gặp Algeria.

Argentina 3 0 Iceland Barco 8' Messi 72' Almada 87'