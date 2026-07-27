(VTC News) -

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 3 năm gần đây thay đổi thế nào?

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả thi THPT, khối Luật áp đảo top đầu với ngành Luật kinh tế (tổ hợp C00) cao nhất trường đạt 25,17 điểm, tiếp đến là Luật C00 (25,00 điểm) và Luật quốc tế C00 (24,50 điểm). Ở nhóm Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc cũng đạt mức cao với 24,09 điểm.

Trái lại, nhóm Kỹ thuật và Du lịch có điểm chuẩn thấp nhất. Công nghệ sinh học nhận mức điểm đầu vào thấp nhất trường (17,03 điểm), theo sau là Quản trị khách sạn (18,05 điểm), Điện tử – Viễn thông (18,06 điểm) và Du lịch – Lữ hành (18,40 điểm). Với phương thức xét học bạ kết hợp năng khiếu, nhóm Thiết kế chiếm ưu thế, dẫn đầu là Thiết kế đồ họa với 24,72 điểm.

Năm 2026, trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 22 ngành đại học chính quy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 4.255 sinh viên. Nhà trường áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trên toàn quốc xét tuyển vào trường.

Thí sinh có thể lựa chọn các phương thức xét tuyển sau:

Sử dụng kết quả tốt nghiệp THPT (100)

Sử dụng kết quả học bạ THPT (200)

Sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy (TSA) và đánh giá năng lực (HSA) (402)

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (301)

Sử dụng kết hợp với môn năng khiếu vẽ đối với các ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Kiến trúc (405/406)

Từ năm 2026, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển phải đạt tối thiểu 15 điểm cho tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT. Quy định này đặt ra một ngưỡng chung, góp phần đảm bảo chất lượng đầu vào ngay từ bước đầu, hạn chế tình trạng thí sinh có mức điểm quá thấp vẫn có thể tham gia xét tuyển.