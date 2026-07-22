Biến động điểm chuẩn trường Đại học Luật TP.HCM 3 năm gần đây.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Luật TP.HCM 3 năm gần nhất, quý phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo:
Năm 2025, trường Đại học Luật TP.HCM, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật Thương mại quốc tế ở tổ hợp X78 với 25,65 điểm. Ngoài ra, ngành này cũng duy trì mức điểm tuyển sinh rất cao ở tổ hợp X01 (25,35 điểm). Ngành Luật cũng ghi nhận các mức điểm top đầu, đặc biệt ở tổ hợp C00 (24,94 điểm) và nhóm tổ hợp X78, X86, X98 (24,44 điểm).
Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh ở tổ hợp A01 với 18,12 điểm. Ngay sát phía trên là ngành Tài chính – Ngân hàng ở tổ hợp A01 với 18,85 điểm.
Năm 2026, trường Đại học Luật TP.HCM sử dụng 5 phương thức tuyển sinh gồm:
Năm nay, nhà trường tuyển sinh thêm 4 ngành mới trình độ đại học năm 2026, gồm: Công nghệ tài chính (FinTech), Kinh tế số, Thương mại điện tử và Ngôn ngữ Trung Quốc.