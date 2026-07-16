Diễn biến điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội ba năm gần nhất

(VTC News) -

Dưới đây là diễn biến điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm gần nhất:

Diễn biến điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dao động từ 16,1 đến 26,25 điểm. Trong đó, cao nhất là các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị và Quy hoạch vùng và đô thị (chuyên ngành Thiết kế đô thị) với 26,25 điểm.

Xếp sau là Kiến trúc cảnh quan và Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc cùng đạt 24,85 điểm, tiếp đến là Nghệ thuật số với 24,15 điểm và Thiết lập đạt 24 điểm.

Ở chiều ngược lại, thấp nhất là nhóm ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật môi trường đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, đều lấy 16,1 điểm. Phần lớn các ngành còn lại có mức điểm chuẩn phổ biến trong khoảng 19 – 22 điểm.

Năm 2026, Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến tuyển sinh 3.590 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Trường áp dụng các phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu.

Điểm sàn của trường năm nay dao động từ 15 - 22 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành năng khiếu phải có tổng điểm các môn Toán, Ngữ Văn và môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên; đồng thời điểm thi năng khiếu đạt yêu cầu về điểm tối thiểu được quy định trong thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường.