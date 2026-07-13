Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM những năm gần đây tăng giảm thế nào?

(VTC News) -

Dưới đây là biến động điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 3 năm gần đây:

Biến động điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM những năm gần đây.

Điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM (trên thang điểm 100), ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường thuộc về chương trình tiêu chuẩn của ngành Khoa học Máy tính với 85,41 điểm.

Ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất nằm ở nhóm ngành Địa kỹ thuật xây dựng (chương trình tiêu chuẩn) với 55,06 điểm (hoặc nếu xét toàn diện các phân nhánh quốc tế/đặc thù thì một số ngành như Kỹ thuật Vật liệu công nghệ cao ở chương trình dạy bằng tiếng Anh có mức sát hơn ở 55,23 điểm và Tài nguyên và Môi trường liên kết Úc ở 55,46 điểm).

Năm 2026, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc đại học chính quy với khoảng 5.685 chỉ tiêu.

Trường tuyển sinh các ngành/ nhóm ngành theo 9 hệ đào tạo, bao gồm:

Chương trình Tiêu chuẩn

Chương trình Dạy và học bằng tiếng Anh

Chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế

Chương trình Tài năng

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt nam (PFIEV)

Chương trình Tiên tiến

Chương trình Định hướng Nhật Bản

Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand và Châu Âu)

Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản)

Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 2 phương thức:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2026, 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.

Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập THPT), năng lực khác và hoạt động xã hội, 95% ~ 99% tổng chỉ tiêu.

Học phí của trường năm học 2026 - 2027 sẽ dao động từ 31,5 - 88 triệu đồng tùy từng chương trình đào tạo.