Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM những năm gần đây tăng giảm thế nào?

Dưới đây là biến động điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 3 năm gần đây:
Điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM (trên thang điểm 100), ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường thuộc về chương trình tiêu chuẩn của ngành Khoa học Máy tính với 85,41 điểm.
Ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất nằm ở nhóm ngành Địa kỹ thuật xây dựng (chương trình tiêu chuẩn) với 55,06 điểm (hoặc nếu xét toàn diện các phân nhánh quốc tế/đặc thù thì một số ngành như Kỹ thuật Vật liệu công nghệ cao ở chương trình dạy bằng tiếng Anh có mức sát hơn ở 55,23 điểm và Tài nguyên và Môi trường liên kết Úc ở 55,46 điểm).
Năm 2026, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc đại học chính quy với khoảng 5.685 chỉ tiêu.
Trường tuyển sinh các ngành/ nhóm ngành theo 9 hệ đào tạo, bao gồm:
Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 2 phương thức:
Học phí của trường năm học 2026 - 2027 sẽ dao động từ 31,5 - 88 triệu đồng tùy từng chương trình đào tạo.