Biến động điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi 3 năm gần nhất

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi 4 năm gần nhất:

Điểm chuẩn chương trình chuẩn Đại học Thủy lợi 3 năm gần nhất.

Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Đại học Thủy lợi cao nhất thuộc về Luật kinh tế (25,5 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (25,45 điểm) và Luật (25,17 điểm). Ngược lại, các ngành thấp nhất tập trung ở nhóm kỹ thuật truyền thống và môi trường như Kỹ thuật môi trường (17,75 điểm), Kỹ thuật cấp thoát nước (18 điểm) và Tài nguyên nước và môi trường (18 điểm).

Năm nay, trường tổ chức tuyển sinh với 5.000 chỉ tiêu với 4 phương thức chính: Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển kết hợp (học bạ + điều kiện ưu tiên) và Xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy. Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng và thông tin trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Với phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên, thí sinh có kết quả học tập đủ 3 năm THPT, với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 kết quả thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 15.00 điểm trở.

Đối với thí sinh được khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi 3 năm THPT, Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương còn hạn tính đến ngày xét, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, thí sinh là học sinh trường chuyên được cộng điểm ưu tiên.

Sáng ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời công bố phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển.

Theo Công văn số 2304 của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.