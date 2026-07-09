Những ngành dự báo tăng điểm chuẩn, thí sinh lưu ý trước khi chốt nguyện vọng

(VTC News) -

Chỉ còn khoảng một tuần để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thời điểm này nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn. Cùng với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, đây là những căn cứ quan trọng để thí sinh lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng.

Dự báo điểm chuẩn ở nhóm ngành "hot"

ThS Nguyễn Văn Quý - Giáo viên toán, chuyên luyện thi THCS-THPT tại Hà Nội lưu ý điểm chuẩn năm nay không vận động theo một đường thẳng. Nó phụ thuộc vào phổ điểm từng môn, từng tổ hợp, chỉ tiêu từng ngành, độ “hot” của trường, phương thức xét tuyển và cả cách các trường quy đổi điểm giữa các phương thức.

“Khối B00 gồm Toán, Hóa học, Sinh học là tổ hợp tôi đánh giá có khả năng tăng mạnh nhất trong các khối truyền thống năm nay. Với dữ liệu như vậy, B00 gần như chắc chắn là khối chịu áp lực tăng điểm chuẩn mạnh nhất.

Các ngành như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm sẽ khó đứng ngoài xu hướng này”, ông Quý phân tích.

Ở nhóm trường top đầu, điểm chuẩn vốn rất cao nên biên độ tăng có thể không quá lớn. Ở nhóm trường top giữa, cận top hoặc các ngành năm ngoái còn dư địa, khả năng tăng sẽ rõ hơn. Chuyên gia dự đoán nhiều ngành xét B00 có thể tăng khoảng 0,75 đến 2 điểm, tùy trường, tùy ngành.

Phổ điểm khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Khối C00 gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lại là tổ hợp có nhiều tín hiệu bất lợi nhất. Điểm trung bình tổ hợp C00 năm nay chỉ khoảng 17,23 vì vậy các ngành như Báo chí, Truyền thông, Luật, Quan hệ quốc tế, Đông phương học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử ở những trường có thương hiệu mạnh vẫn sẽ có lượng thí sinh giỏi đổ vào.

“Những ngành đó có thể giảm, nhưng khó giảm sốc. Ngược lại, ở nhóm trường top giữa, nhóm ngành xã hội ít nóng hơn hoặc các mã ngành có chỉ tiêu rộng, mức giảm có thể rõ rệt hơn”, ông Quý nói.

Với khối A00 khó có khả năng tăng mạnh như B00. Điểm trung bình tổ hợp A00 năm nay khoảng 19,41/30, và có một thí sinh đạt 30/30. Chuyên gia nhận thấy điểm chuẩn A00 năm nay chủ yếu sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ. Biên độ phổ biến có thể quanh 0,25 đến 0,75 điểm. Với các ngành kỹ thuật truyền thống như cơ khí, xây dựng, điện - điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, hóa dược…, điểm chuẩn nhiều khả năng dao động không quá lớn.

Riêng các ngành được quan tâm như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Logistics, Công nghệ bán dẫn, nếu thí sinh xét tuyển bằng khối A00 thì khả năng giảm là thấp.

Với các ngành công nghệ, kinh tế, tài chính - ngân hàng, logistics, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh ở các trường top đầu, dự đoán điểm chuẩn ở khối A01 không giảm đáng kể.

Đối với khối D0, chuyên gia lưu ý thí sinh khi xét tuyển ở trường nhóm đầu điểm chuẩn có thể tăng cao nhất là 0,75 điểm. Ở các trường ít cạnh tranh hơn, điểm chuẩn có thể đi ngang. Nhưng nhìn chung, không nên kỳ vọng D01 sẽ giảm mạnh.

“Một điểm rất quan trọng trong tuyển sinh năm nay là việc quy đổi điểm giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển. Khi các trường áp dụng quy đổi tương đương, điểm chuẩn không còn là câu chuyện đơn giản kiểu: phổ điểm môn này tăng thì điểm chuẩn ngành kia tăng đúng từng ấy điểm”, ông Quý lưu ý.

Thí sinh cần có chiến thuật sắp xếp nguyện vọng đặc biệt với những nhóm ngành nhận được nhiều sự quan tâm. (Ảnh: Minh Đức)

Những yếu tố chi phối điểm chuẩn năm nay

Theo dự báo của TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn năm nay của trường nhiều khả năng dao động trong khoảng 23-28,5 điểm, giảm nhẹ khoảng 0,25 điểm so với năm 2025, tùy từng ngành đào tạo. Trong đó, các ngành thuộc nhóm “hot” như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing,...được dự báo có thể cao hơn mặt bằng chung khoảng 0,25-0,5 điểm.

TS Lê Anh Đức cho biết dự báo này được đưa ra trên cơ sở nhiều yếu tố, gồm phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả các kỳ thi riêng; những thay đổi trong quy chế tuyển sinh như giới hạn số lượng nguyện vọng và quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ; việc trường tăng thêm 500 chỉ tiêu, mở 15 ngành và chương trình mới; cùng xu hướng điểm chuẩn của trường những năm gần đây tương đối ổn định.

Hiện tại các trường đại học lần lượt công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào), đây là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một trường đại học.

Về ngưỡng điểm này, tại ngày Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 GS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học lưu ý trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần theo dõi đầy đủ thông tin tuyển sinh của các trường, đặc biệt là điểm sàn của ngành mình quan tâm.

“Thí sinh muốn lựa chọn vào ngành đào tạo nào đầu tiên phải đạt đủ điểm sàn ngành đó. Nếu một ngành quy định điểm sàn là 20 điểm mà thí sinh chỉ đạt 19 điểm thì việc đăng ký nguyện vọng vào ngành đó sẽ không còn ý nghĩa", ông Thảo nói.

Theo ông Thảo, thí sinh cần tận dụng khoảng thời gian còn lại để tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên các kênh chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cũng như các chương trình tư vấn tuyển sinh nhằm cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn ngành học, trường học và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân.