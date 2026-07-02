Hơn 112.000 thí sinh đăng ký 652.703 nguyện vọng đại học trong ngày đầu tiên

(VTC News) -

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 2/7, đã có 112.857 thí sinh hoàn thành việc nhập nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung.

Năm 2026, cả nước có 1.240.620 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng, khoảng 9,1% tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển. Tính đến thời điểm trên, tổng số nguyện vọng được thí sinh đăng ký là 652.703.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống từ nay đến 17h ngày 14/7.

Đến 17h ngày 2/7, hơn 112.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới đáng chú ý. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như các năm trước. Đối với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm), thí sinh phải xếp nguyện vọng trong 5 vị trí đầu tiên nếu muốn được xét tuyển.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 15/7 đến 17h ngày 21/7 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 9/8. Thí sinh được khuyến cáo không chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh tình trạng hệ thống quá tải.