Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần đây thay đổi ra sao?

(VTC News) -

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố vào 8h00 ngày 1/7. Vậy, bao giờ các trường công bố điểm chuẩn đại học 2026? Bảng điểm chuẩn các trường đại học 3 năm gần đây thay đổi ra sao? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần nhất thay đổi ra sao?

Năm 2025, điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Mỏ - Địa chất ở phương thức xét kết quả thi THPT là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với 25,25 điểm. Phương thức xét học bạ, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có mức điểm cao nhất trường lên tới 26,40 điểm, theo sau sát nút là Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với 26,20 điểm.

Năm 2026, trường tuyển sinh hơn 3.000 chỉ tiêu cho 48 ngành đào tạo thông qua 5 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng, xét chứng chỉ quốc tế/hồ sơ năng lực, và sử dụng điểm đánh giá năng lực/đánh giá tư duy.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Tiêu chí tiếng Anh: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đăng ký xác thực trên hệ thống) có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí tiếng Trung Quốc: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK (đăng ký xác thực trên hệ thống) có thể quy đổi thành điểm môn Tiếng Trung Quốc khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngưỡng điểm sàn chung: Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Năm nay, điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của trường Đại học Mỏ - Địa chất dao động từ 15 đến 21 điểm.

Theo Công văn số 2304 của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.