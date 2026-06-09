HLV Argentina: Messi chắc chắn thi đấu trận Argentina gặp Iceland

(VTC News) -

Trong buổi họp báo sáng 9/6, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina thông báo quan trọng về tình hình Lionel Messi. Siêu sao 38 tuổi ra sân trở lại ngay ở trận đấu với Iceland - trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước World Cup 2026.

“Leo Messi sẽ thi đấu. Tôi chưa biết cậu ấy sẽ đá bao nhiêu phút, tôi vẫn phải nói chuyện với cậu ấy trong buổi tập. Chúng tôi sẽ xem nên để cậu ấy chơi bao lâu để tránh rủi ro. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ có thời gian thi đấu”, ông Scaloni trả lời câu hỏi đầu tiên.

Nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm về Messi: “Vai trò của cậu ấy cực kỳ quan trọng, vẫn như mọi khi. Không chỉ khi cậu ấy ở trong phòng thay đồ hay trên sân, mà ở mọi điều cậu ấy truyền tải cho những người xung quanh. Điều đó là hiển nhiên.

Tôi xin phép được nói rằng tất cả đều đang chờ cậu ấy thi đấu, và tôi cũng muốn cậu ấy ra sân. Đó là điều tất cả chúng tôi mong muốn. Vai trò của Messi vẫn sẽ như những gì cậu ấy luôn có”.

Messi chắc chắn ra sân ở trận gặp Iceland. (Ảnh: Reuters)

Ở trận giao hữu với Honduras cách đây ít ngày, Messi không thi đấu phút nào. Huấn luyện viên Scaloni cũng tính đến các phương án đội hình khi không có Messi trên sân. Lautaro Martinez và Julian Alvarez hoàn toàn có thể đá cặp với nhau trong sơ đồ 4-4-2, dù cách bố trí này hiếm khi được sử dụng.

“Tôi luôn nói rằng sự cân bằng là nền tảng của đội bóng. Bóng đá ngày nay không dễ để chơi với 3 hoặc 4 tiền đạo. Bởi nếu gọi tên những cầu thủ mà chúng tôi sử dụng, có những người trông như tiền vệ nhưng lại giống tiền đạo. Nếu cộng thêm Leo Messi, trong trường hợp cậu ấy có thể thi đấu, thì không dễ để tất cả cùng ra sân. Tôi phải tìm sự cân bằng", ông Scaloni cho biết.

Liên quan đến tình hình chấn thương của đội tuyển Argentina, huấn luyện viên Scaloni cho biết Molina, Montiel và Nico Paz đều bình phục và sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên, ban huấn luyện và đội ngũ y tế sẽ cân nhắc sử dụng những cầu thủ này phù hợp để tránh rủi ro.

Leandro Paredes (gặp vấn đề về cơ) và Julian Alvarez (chấn thương mắt cá) chưa bình phục hoàn toàn nhưng khả năng dự World Cup 2026 của bộ đôi này không bị đe dọa. Thủ môn Emiliano Martinez có thể tháo bớt phần cố định ngón tay sau khoảng 3-4 ngày nữa.

Theo huấn luyện viên Lionel Scaloni, trận giao hữu với Iceland có nhiều rủi ro về mặt thể lực cho các cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Argentina lại rất cần trận đấu này để tập dượt cho World Cup 2026. Mục tiêu của đội đương kim vô địch thế giới ở trận giao hữu cuối cùng là đảm bảo trạng thái tốt nhất cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu.